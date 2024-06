A- A+

Google disponibiliza novos recursos antirroubo para Android no Brasil Funções possibilitarão o bloqueio automático da tela durante tentativas de roubo

SÃO PAULO - Realizado nesta terça-feira (11), o evento Google for Brasil apresentou novidades da empresa para o país. Entre os destaques, estão novos recursos de segurança para auxiliar os usuários do sistema Android.

Liberadas como um projeto-piloto no país, as novas funções estarão disponíveis a partir de julho e facilitarão o bloqueio dos smartphones em casos de roubo ou furto. Entre as novidades, um dos destaques será a ferramenta de antirroubo.

Com ela, o smartphone será capaz de detectar as mudanças súbitas de direção do telefone e realizar o bloqueio automático da tela em caso de tentativas de roubo.

Função será liberada como projeto piloto no Brasil | Foto: Google/Reprodução

Para tal, a função irá utilizar inteligência artificial para detectar se o aparelho foi arrancado da mão do usuário, por exemplo. Ao identificar as mudanças abruptas de direção e velocidade, a função será acionada e uma notificação aparecerá na tela do celular.

As novidades incluem ainda a funcionalidade de “bloqueio rápido remoto” e o “bloqueio de dispositivo off-line”.

Na primeira, o usuário poderá realizar o bloqueio da tela do dispositivo utilizando apenas o número do chip, sem a necessidade de inserir a sua senha da conta Google.

Já o bloqueio de dispositivo off-line será realizado quando o Android identificar comportamentos incomuns do usuário, como remover o cartão SIM, estar em locais não frequentados por períodos prolongados ou a perda prolongada de conectividade.

Nessas situações, a tela também será bloqueada automaticamente para evitar acesso não autorizado.

O usuário que desejar participar do programa piloto deverá preencher o formulário disponibilizado pelo Google neste site. As funções estarão disponíveis para usuários com Android 10 ou versões mais recentes até o final deste ano.



*A repórter viajou a convite do Google Brasil



