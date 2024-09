A- A+

Evento 1° feira Literária da "Biblioteca da Passarela" ocorre nesta sexta-feira (27) O evento será às 15h, na biblioteca digital do bairro do Pina, no Recife

A Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna realiza sua 1ª Feira Literária da Biblioteca da Passarela, nesta sexta-feira (27), às 15h. O evento será na Rua Manoel de Brito, 192 - bairro do Pina, em Recife. A entrada é gratuita e não precisa de inscrição para acessar o local.

A abertura da Feira será às 15h e meia hora depois haverá uma roda de conversa mediada pelos professores Palas Lustosa e Alcântara Rodrigues. Alunos do projeto Casulo irão participar da roda de conversa, vão lançar um livro e haverá um momento de autógrafo.

No evento também haverá apresentações culturais com o Maracatu da Turma do Flau e o MC Alaka, do Bode, por fim, haverá um Coffee break.

A Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna está localizada no mesmo espaço onde funcionava a antiga passarela do Pina, na Av. Herculano Bandeira. A intervenção foi inspirada em uma experiência de sucesso desenvolvida no México, e recebeu investimentos de mais de R$2 milhões.

Com área de 290 metros quadrados, o equipamento faz parte da Rede Compaz/Rede de Bibliotecas pela Paz e oferece atividades com foco em cultura digital e formação de leitores.

No espaço, quarenta computadores estão disponíveis para atividades de uso livre, cursos e oficinas, mediados por instrutores de TI e arte-educadores. A biblioteca dispõe ainda de duas praças laterais, onde são ofertadas atividades de arte-educação, cultura e entretenimento.

O Projeto Casulo é uma parceria entre a Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna e o Instituto JCPM de Compromisso Social, e tem o objetivo de ensinar letramento digital aos jovens usuários do equipamento.

Nas aulas, os alunos aprendem a utilizar tecnologias digitais para ler, escrever, criar e compartilhar informações, como podcasts e animações.



