Série 4ª temporada de "Bridgerton" terá Yerin Ha como Sophie Beckett, par romântico de Benedict Fontes do site Variety afirmam que atriz participará da história de amor do personagem interpretado por Luke Thompson

A atriz Australiana Yerin Ha interpretará Sophie Beckett, par romântico de Benedict na quarta temporada de "Bridgerton", segundo colunista Joe Otterson, do portal Variety.



Conforme já anunciado, a quarta temporada contará a história de amor de Benedict Bridgerton, personagem interpretado por Luke Thompson, e será baseada nos eventos do terceiro romance de Julia Quinn, “Bridgerton”, “An Offer From a Gentleman”.

Nem os representantes da atriz Yerin Ha nem os represenante da Netflix e a Shondaland comentaram sobre esses rumores.



Segundo o resumo oficial da temporada, "A quarta temporada de 'Bridgerton' volta seu foco para o boêmio segundo filho Benedict. Apesar de seus irmãos mais velhos e mais novos serem ambos casados e felizes, Benedict está relutante em se estabelecer — até que ele conhece uma cativante Lady in Silver no baile de máscaras de sua mãe."

Entenda

No romance, Sophie Beckett é a “Dama de Prata”, a filha ilegítima de um conde e uma de suas criadas. Ela foi criada na casa de seu pai, embora ele nunca a tenha reconhecido publicamente como sua filha.

Yerin Ha ficou conhecida pelo público americano por seu papel na adaptação da série Paramount+ dos videogames “Halo”. Ela apareceu em ambas as temporadas da série no papel de Kwan Ha.



A atriz também participou dos programas australianos “Reef Break”, “Troppo” e “Bad Behaviour”, bem como o filme de terror independente “Sissy”. Ela aparecerá em seguida na série prequel do Max “Dune: Prophecy”, que está programada para ir ao ar em novembro no serviço de streaming.

"Bridgerton"

A terceira temporada da série foi lançada em duas partes na Netflix entre maio e junho de 2024. O programa foi renovado para a quarta temporada em 2021. É quase certo que continuará além da próxima temporada, já que é um dos programas mais populares da história da Netflix.



Todas as três temporadas estão atualmente entre os 10 títulos de TV em inglês mais assistidos da plataforma. A terceira temporada sozinha acumulou mais de 103 milhões de visualizações até o momento, apesar de estar disponível por apenas alguns meses.

“Bridgerton” tem produção executiva de Shonda Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica da Shondaland, juntamente com Chris Van Dusen, que desenvolveu o programa para a televisão. Jess Brownell é a showrunner e produtora executiva. A Shondaland está atualmente sob um acordo geral com a Netflix.

