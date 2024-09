A- A+

ARREPENDIDO MC Livinho é criticado e pede desculpas após invadir reportagem sobre acidente com mortos Ônibus que levava jogadores de futebol americano tombou na Rodovia Presidente Dutra; funkeiro estava a caminho do Rock in Rio

Criticado por dançar durante uma reportagem do “RJ1”, que noticiava um acidente com vítimas fatais na Rodovia Presidente Dutra, o funkeiro MC Livinho se desculpou nas redes sociais.



Ele disse que, de início, não sabia que a reportagem era sobre um acidente. Pensou que o tema fosse o trânsito na rodovia.

“Geral falando aí que tinha acontecido um acidente, e nós está aqui preso no trânsito. Nós não sabia que tinha acontecido acidente nenhum, entendeu?”, disse. “É que eu não sabia que tinha acontecido um acidente. Eu pensei que estava filmando sobre o trânsito”.

“Desejar meus pêsames, aí, a perda que teve aí, né? Porque agora que eu entrei aqui na internet, vi os fãs mandando, ‘Foi um acidente, pai’. Então, meus sentimentos a todos aí”, completou Livinho, que estava a caminho do Rock in Rio.



Apesar do pedido de desculpas, várias pessoas continuam criticando o funkeiro nas redes sociais. Suas publicações recentes estão cheias de comentários chamando-o de “sem noção”.



“Atitude de moleque. Fazendo palhaçada durante transmissão de notícia de acidente”, disse uma pessoa. “Não precisa ser muito inteligente pra saber que se tem uma equipe de reportagem e congestionamento na estrada, e provavelmente ambulância e viaturas passando pelo caminho, é porque algo sério aconteceu. Completamente sem noção”, afirmou outro.

Três vítimas fatais

O acidente ocorreu por volta das 10h deste sábado (21). Um ônibus em que viajavam atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ).

A equipe vinha de Curitiba ao Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de Futebol Americano. A partida foi cancelada.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o ônibus transportava 43 passageiros e dois motoristas.



Três pessoas morreram. Sete pessoas foram socorridas, uma delas com ferimentos graves, e encaminhadas a hospitais de Nova Iguaçu e Volta Redonda.

Após o acidente, a repórter Isabela Campos estava ao vivo no “RJ1” dando informações sobre o atendimento aos feridos quando Livinho apareceu no vídeo, se aproximou da câmera, hesitou por alguns segundos e começou a dançar.



A imagem foi substituída por cenas do veículo acidentado, enquanto Isabela terminava de dar as informações.

