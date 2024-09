Ônibus que levava time de futebol americano tomba e mata três, na Serra das Araras

A- A+

Um ônibus que levava o time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial tombou na Serra das Araras, nesta sexta-feira. Três pessoas morreram e ao menos outras seis ficaram feridas no acidente, que aconteceu por volta das 10 horas na pista de descida em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro.



A equipe do Coritiba Crocodiles ia para o Rio de Janeiro onde enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, na tarde deste sábado, no Esporte Clube Anchieta. Na noite de sexta-feira, o perfil do time paranaense publicou uma imagem do que seria o início da viagem.





"RJ aí vamos nós", publicou o perfil do Coritiba Crocodiles — Foto: Reprodução

"A torcida do Croco é nossa maior força! Vamos juntos, com raça, coração e muita energia, fazer história mais uma vez", publicou o perfil do time no Instagram na manhã deste sábado sobre a partida contra o Flamengo.





Segundo a PRF, as três vítimas fatais são homens, com idades entre 20 e 40 anos, segundo a concessionária que adminsitra a via. Dois seis feridos, um sofreu ferimentos graves. Segundo o g1, as vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O Coritiba Crocodiles se tornou tricampeão brasileiro em 2022. Em 2024, a equipe conquistou o seu décimo primeiro título estadual em 2024.

