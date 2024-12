A- A+

FAMOSOS Adriane Galisteu mostra calça de Tina Turner arrematada em leilão por Ayrton Senna: "Muita história" Piloto presenteou modelo com peça de roupa da Rainha do Rock'n Roll

Com a repercussão da série "Senna" — e a polêmica sobre o pouco destaque dado a Adriane Galisteu na produção estrelada pelo ator Gabriel Leone —, internautas vêm resgatando histórias curiosas sobre o relacionamento do antigo casal, que viveu junto por um ano e meio, até 1994, ano em que o piloto morreu.



Seguidores da modelo e apresentadora lembraram que ela foi presentada, em 1993, com uma calça e uma blusa de Tina Turner (1939-2023), a quem Ayrton cultivava profunda admiração, após a realização de um leilão na Austrália. A peça é guardada com esmero até hoje.

O fato ocorreu durante um show que Tina realizou num evento voltado para profissionais da Fórmula 1. Na ocasião, a cantora — considerada a Rainha do Rock'n Roll — fez uma homenagem ao tricampeão Ayrton Senna cantando o clássico "The best", em número especialmente dedicado a ele.



"Tina fez o show todo de vestido de brilho, um vestido lindo que ela estava. E, no final do show, ela aparece com essa calça e uma camiseta. E aí ela decidiu leiloar a calça e a camiseta. E aí eu falei: 'Ayrton, olha que incrível'. E ele arrematou e me deu!", relembrou ela, em vídeo resgatado por seguidores.

A peça de roupa está guardada num lugar especial do armário de Adriane Galisteu. Há alguns anos, ela deixou de usar — e de lavar — com medo de que o tecido rasgasse. Virou, portanto, uma relíquia, como a própria reconhece. "Eu amo tanto essa calça. Ela tem história para contar, né?", afirma.

Veja também

MÚSICA Devotos lança single "Vladimir Herzog", homenagem ao jornalista morto em 1975 pela ditadura militar