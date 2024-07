A- A+

AGENDA CULTURAL Musical "Viva o Povo Brasileiro" e Festival de Teatro para Crianças são destaques no fim de semana A agenda cultural do "findi" tem, também, shows, lançamento de livro, exposições e estreias no cinema

Chegou o mês de julho, com ele, as férias escolares, e a criançada está a mil, cheia de energia para gastar. O primeiro “findi” após os festejos juninos está cheio de opções para os pequenos, como o 20º Festival de Teatro de Crianças de Pernambuco (FTCPE), com espetáculos em 18 sessões, nos teatros de Santa Isabel, Luiz Mendonça, Barreto Júnior e Parque.

Outro destaque na programação é o premiado musical “Viva o Povo Brasileiro (De Naê a Dafé)”, baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro, que volta ao Recife, para curta temporada até domingo (7).

Também tem shows, lançamento de livro, novidades nos cinemas e diversas exposições para visitar. Ou seja: de tédio ou falta do que fazer não se morre neste “findi”.



SHOWS E EVENTOS

10ª edição da U-nite, com Bhaskar, Vegas, Liu, Jessica Brankka, Meca e Mojjo, Tuka, Gaaabio, Jart e Dainez

Quando: Sexta-feira (5), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 110, na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Informações: @uniteoficial

Renato e Seus Blues Caps

Quando: Sexta-feira (5) e sábado (6), 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: R$ 140, no site do Manhattan

Informações: (81) 98888-4818

"Sextou dos Cancerianos", com Dunas do Barato

Quando: Sexta-feira (5), a partir das 21h

Onde: Terra Café - Bispo Cardos Ayres, 267, Soledade Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @terra_cafebar

"Uma Noite com os Bee Gees"

Quando: Sexta-feira (5), 21h; Sábado (6), 18h e 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 100, na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Lançamento do livro "Outras armadilhas desejáveis", de Juliano Holanda

Quando: Sábado (6), 16h

Onde: Livraria do Jardim Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @julianoholanda e @livrariadojardim

Festa dos Santos Juninos, com Baila Rabeca e Mestra Ana Lúcia do Coco

Quando: Sábado (6), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - R. Prudente de Morais, 313, Carmo Olinda/PE

Ingressos: R$ 40, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

"Sábados Malditos", com DJ Ju Orange, Sofia Malta e Quanto Tempo

Quando: Sábado (6), 18h

Onde: Mal Dita Pub Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @malditapub

Esquenta para Itaúnas - Ítallo Costa convida Carlos Filho, Felipe Costta e Charles Theone + DJ Guga (discotecagem em vinil)

Quando: Sábado (6), a partir das 19h

Onde: A Fazendinha Rua das Graças, 219, Graças Recife/PE

Ingressos: R$ 20, no Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Maletina Madelita feat. Tarantina

Quando: Sábado (6), 23h

Onde: Concha Acústica da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, Cidade Universitária - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: @golarrole

Samba do Black

Quando: Domingo (7) , a partir das 14h

Seu Tchecho - R. José Augusto da Silva Braga, 816, Bairro Novo - Olinda/PE

Ingressos: R$ 25, no Sympla

Informações: @sambadoblack_

Herberth Azzul, com o show "Tom de Azzul" - part especial: Renata Arruda

Quando: Domingo (7), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - R. Prudente de Morais, 313, Carmo Olinda/PE

Ingressos: R$ 40, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



CINEMA



"Meu Malvado Favorito 4"

SINOPSE: Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta, que virou agente da Liga Antivilões, retorna para mais uma aventura. Gru enfrenta novos inimigos. Maxime Le Mal e sua namorada mulher-fatal Valentina são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir.

"Entrevista com o Demônio"

SINOPSE: Neste filme de terror, o apresentador Jack Delroy, interpretado por David Dastmalchian, tenta recuperar a audiência de seu programa, que despencou desde a trágica morte de sua esposa. Desesperado pelo sucesso, Jack planeja um especial para o Halloween de 1977, mas o que começa como uma noite de entretenimento se transforma em um pesadelo ao vivo.

"A Flor do Buriti"

SINOPSE: Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um violento massacre perpetuado pelos fazendeiros da região. Em 1969, durante a ditadura militar, o Estado brasileiro incita muitos dos sobreviventes a integrarem uma unidade militar. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sagrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.



TEATRO

“Viva o Povo Brasileiro (De Naê à Dafé)”

Quando: Sexta (5), sábado (6) e domingo (7), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista – Recife (PE)

Ingressos: a partir de R$ 19,50, no Sympla

Informações: (81) 9488-6833

“Nos tempos de Gungunhana”, de Klemente Tsamba

Quando: Sexta (5) e sábado (6), 19h

Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista – Recife (PE)

Ingressos: a partir de R$ 15, no Sympla

Informações: @oposteoficial

20º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE)

“Brincando no escuro”

Quando: Sábado (6), 16h30

Teatro de Santa Isabel – Praça da República, Santo Antônio – Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @festivaldeteatroparacriancas

“Hélio, o balão que não consegue voar”

Quando: Domingo (7), 16h30

Teatro de Santa Isabel – Praça da República, Santo Antônio – Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @festivaldeteatroparacriancas

“Pluft, o fantasminha”

Quando: Sábado (6) e domingo (7), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem – Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla (dia 6 / dia 7)

Informações: @festivaldeteatroparacriancas

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h | Sábado das 14h às 18h

Exposição "João Câmara - 80 Anos"

Quando: até 14 de julho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Ingressos a partir de R$ 5 / Às quartas, acesso gratuito

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h | sábados e domingos, das 14h às 17h



"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h | sábados e domingos, das 11h às 18h

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos a partir de R$ 25 no site do Instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e no Instagram @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

