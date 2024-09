A- A+

CINEMA 'Ainda estou aqui' e 'Motel Destino' entram na pré-lista do Brasil para Oscar 2025; confira relação Academia Brasileira de Cinema anuncia os 12 longas habilitados a concorrer a uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no ano que vem

A Academia Brasileira de Cinema anunciou a lista com os 12 longas-metragens que estão aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar️ 2025.



Entre os indicados está "Ainda estou aqui", de Walter Salles. A última fez que o Brasil disputou a categoria de Melhor Filme Internacional foi com um trabalho de Salles com Fernanda Montenegro — "Central do Brasil", em 1999.

Veja a lista completa de concorrentes deste ano:

"A Metade de Nós", de Flávio Botelho;

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

Ainda estou aqui é protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello

"Cidade Campo", de Juliana Rojas;

"Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge;

"Levante", de Lillah Halla;

"Motel Destino", de Karim Aïnouz;

"Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum;



"O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini;

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges;

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião;

"Vermelho Monet", de Halder Gomes;

"Votos", de Ângela Patrícia Reiniger.

Uma pré-lista com seis títulos será anunciada pela Comissão de Seleção no dia 16 de setembro e, no dia 23 de setembro, será divulgado o filme que representará o Brasil na categoria.



As pré-listas de indicados ao Oscar devem ser anunciadas em meados de dezembro, enquanto as listas finais serão reveladas em 17 de janeiro. A cerimônia da 97ª edição do Oscar será realizada no dia 2 de março de 2025.

Para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024, ficando em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.



Além disso, os candidatos não podem ter sido exibidos em televisão aberta, fechada ou plataformas de streaming antes do lançamento comercial no cinema.

A Comissão de Seleção deste ano é presidida por Barbara Paz e traz entre seus membros Allan Deberton (CE), Andre Pellenz (RJ), Bernardo Uzeda (RJ), Bia Oliveira (RJ), Carol Bentes (RJ), Cíntia Domit Bittar (SC), Diogo Dahl (RJ), Edson Ferreira (ES), Eloisa Lopez-Gomez (SP), Flavio Tambellini (RJ), Gabriel Mellin (RJ), Gláucia Camargos (RJ), Ilana Brakarz (RJ), Leo M. Barros (RJ), Lô Politi (SP), Lucy Barreto (RJ), Malu Miranda (RJ), Marcelo Serrado (RJ), Monica Trigo (SP), Plinio Profeta (RJ), Renata Martins (SP), Sandra Kogut (RJ), Gal Buitoni (SP) e Alfredo Alves (MG).

O Brasil busca voltar a participar da categoria após 25 anos de ausência — desde "Central do Brasil". Nos anos 1990, o cinema brasileiro conseguiu ainda indicações com "O quatrilho", de Fábio Barreto (1996) e "O que é isso, companheiro?", de Bruno Barreto (1998).

De 2000 a 2023, 24 longas brasileiros tentaram uma indicação na categoria e falharam. O caso mais emblemático talvez seja o de "Cidade de Deus", que não foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional em 2003, mas no ano seguinte, após lançamento nos Estados Unidos, surpreendeu ao receber quatro indicações, incluindo melhor direção e melhor roteiro adaptado.



Em 2020, o Brasil ainda teve "Democracia em vertigem", de Petra Costa, indicado na categoria de Melhor Documentário.

Relembre os longas nacionais escolhidos para representar o Brasil no Oscar:

2000: "Orfeu"

2001: "Eu, tu, eles"

2002: "Abril despedaçado"

2003: "Cidade de Deus"

2004: "Carandiru"

2005: "Olga"

2006: "2 filhos de Francisco"

2007: "Cinema, aspirinas e urubus"

2008: "O ano em que meus pais saíram de férias"

2009: "Última parada 174"

2010: "Salve geral"

2011: "Lula, o filho do Brasil"

2012: "Tropa de elite 2: O inimigo agora é outro"

2013: "O palhaço"

2014: "O som ao redor"

2015: "Hoje eu quero voltar sozinho"

2016: "Que horas ela volta?"

2017: "Pequeno segredo"

2018: "Bingo: O rei das manhãs"

2019: "O grande circo místico"

2020: "A vida invisível"

2021: "Babenco — Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou"

2022: "Deserto particular"

2023: "Marte um"

Veja também

SÃO PAULO Lollapalooza anuncia shows de Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette