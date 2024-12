Almodóvar presta homenagem com fotos a Marisa Paredes, morta aos 78 anos

A- A+

Marisa Paredes, estrela do cinema espanhol e musa de Pedro Almodóvar, morreu aos 78 anos. A notícia foi anunciada pela Academia de Cinema da Espanha na madrugada desta terça-feira (17). Horas depois, Almodóvar, que a dirigiu em alguns de seus filmes mais emblemáticos, prestou homenagem à atriz com publicações no Instagram, relembrando momentos marcantes de sua parceria. O cineasta celebrou a memória da artista com fotos de "Tudo sobre minha mãe" (1999), "A flor do meu segredo" (1995) e "De salto alto" (1991).

Além das publicações no feed, Pedro Almodóvar compartilhou 19 stories relembrando momentos marcantes da trajetória de Marisa Paredes. Entre os registros, destacam-se imagens dos bastidores de suas atuações no cinema e encontros que marcaram sua carreira internacional. Em um dos stories, a atriz aparece ao lado de artistas como Caetano Veloso e Antonio Banderas.

'Tudo sobre minha mãe' (1999)

Em um dos maiores sucessos de Pedro Almodóvar, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Marisa Paredes interpretou Huma Rojo, uma renomada atriz de teatro que protagoniza uma montagem de "Um Bonde Chamado Desejo".

A trama acompanha Manuela (Cecilia Roth), uma mãe que perde o filho tragicamente no dia do aniversário dele e parte para Barcelona em busca do pai da criança, uma travesti chamada Lola. Durante sua jornada, Manuela conhece Huma, a grande referência artística do filho falecido.

'A flor do meu segredo' (1995)

No drama "A Flor do Meu Segredo", Marisa Paredes interpretou Leo Macías, uma romancista famosa que escreve sob o pseudônimo de Amanda Gris. Apesar do sucesso profissional, Leo enfrenta uma crise pessoal devastadora: seu casamento com Paco (Imanol Arias), um militar distante, desmorona, e ela mergulha em um ciclo de depressão, bebida e bloqueio criativo.

O papel de Marisa em "A Flor do Meu Segredo" exigiu uma entrega emocional intensa, retratando uma mulher à beira do colapso, dividida entre a vida real e a ficção de seus romances.

'De salto alto' (1991)

Em "De Salto Alto", Marisa Paredes viveu Becky del Páramo, uma cantora famosa que retorna à Espanha após quinze anos longe da filha, Rebeca (Victoria Abril). Durante sua ausência, Rebeca se tornou uma jornalista de destaque e casou-se com o ex-amante de Becky, o que desencadeia um reencontro cheio de ressentimentos, tensões e segredos.

O filme explora as relações maternas sob a ótica de Almodóvar, misturando melodrama e suspense. Marisa trouxe à personagem Becky uma presença que captura as dores e os conflitos de uma mãe distante que tenta reconstruir laços com a filha.

Quem foi Marisa Paredes?

Estrela de 75 filmes, ela interpretou mulheres fortes, passionais e enigmáticas ao longo da carreira. Marisa era uma das estrelas preferidas do cineasta Pedro Almodóvar, com quem já trabalhou em "Maus hábitos" (1984), "De salto alto" (1991), "A flor do meu segredo" (1995), "Tudo sobre minha mãe" (1999) e "A pele que habito".

Com uma trajetória prolífica construída desde sua estreia aos 14 anos, Paredes foi uma das grandes atrizes da Espanha, onde chegou a presidir a Academia de Cinema entre 2000 e 2003.

Sua carreira alcançou uma nova dimensão após sua primeira colaboração, em 1983, com o diretor Pedro Almodóvar, com quem estabeleceria uma grande parceria a partir de sua participação em "Maus Hábitos".

Premiada com o Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018, Marisa Paredes também participou de produções internacionais como "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, ou "O espinhaço do diabo", do mexicano Guillermo del Toro.

