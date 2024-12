Atriz Marisa Paredes morre aos 78 anos

A- A+

Morreu aos 78 anos a atriz espanhola Marisa Paredes. O anúncio foi feito pela Academia de Cinema da Espanha na madrugada desta terça-feira (17), na rede social X.

"O cinema espanhol fica sem uma das suas atrizes mais icônicas. Marisa Paredes deixa para trás uma longa carreira em que o público conseguiu vê-la em mais de 75 ocasiões no grande ecrã", escreveu a Academia de Cinema nas redes sociais.

Estrela de 75 filmes, ela interpretou mulheres fortes, passionais e enigmáticas ao longo da carreira. Na obra de Almodóvar, estrelou "Maus hábitos" (1984), "De salto alto" (1991), "A flor do meu segredo" (1995), "Tudo sobre minha mãe" (1999) e "A pele que habito".







Carreira

Com uma trajetória prolífica construída desde sua estreia aos 14 anos, Paredes foi uma das grandes atrizes da Espanha, onde chegou a presidir a Academia de Cinema entre 2000 e 2003.

Sua carreira alcançou uma nova dimensão após sua primeira colaboração, em 1983, com o diretor Pedro Almodóvar, com quem estabeleceria uma grande parceria a partir de sua participação em "Maus Hábitos".

Premiada com o Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018, Marisa Paredes também participou de produções internacionais como "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, ou "O espinhaço do diabo", do mexicano Guillermo del Toro.

