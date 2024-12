Últimos dias de Marisa Paredes incluíram ida a teatro, ensaio de peça inédita e jantar com a filha

A- A+

O velório da atriz Marisa Paredes — que morreu na madrugada desta terça-feira (16), aos 78 anos — acontecerá na próxima quarta-feira (17), no Teatro Espanhol, na Plaza de Santa Ana, em Madri, na Espanha, onde ela esteve no último domingo (15) para assistir a um espetáculo protagonizado pela filha, a também atriz María Isasi.



Musa dos filmes do cineasta Pedro Almodóvar, entre os quais "Tudo sobre minha mãe" (1999) e "A pele que habito" (2011), a artista foi internada na última segunda-feira (16) devido a um "problema arterial", como relatam fontes ouvidas por agências internacionais. De acordo com familiares, Marisa estava muito bem nos últimos dias, com uma vida saudável, e lidou com o problema cardíaco "de uma hora para a outra".





"Estou muito abalado... É uma perda tremenda", lamentou o diretor Chema Prado, que vivia com Marisa desde 1983. Visivelmente emocionado, o viúvo explicou que a morte da companheira "foi algo muito repentino". Ele deu detalhes sobre o fato em entrevista ao jornal "El Español". "Foi nesta madrugada. Marisa não estava particularmente mal, mas teve uma parada cardíaca e... Foi tudo muito rápido. Peço para que ela seja lembrada como uma pessoa extraordinária e uma magnífica atriz", acrescentou ele, muito comovido.

Atriz estrearia peça

A aposentadoria não estava nos planos de Marisa Paredes. Estrela de 75 filmes — incluindo produções fora da Espanha, como "A vida é bela" (1997), do italiano Roberto Benigni, e "A espinha do diabo" (2001), do mexicano Guillermo del Toro —, a atriz estrearia um monólogo inédito no dia 19 de fevereiro, no Teatro Romea, em Barcelona.

Em "Cargada de futuro" — com dramaturgia de Lluis Pasqual especialmente elaborada para ela —, Marisa Paredes convidaria os espectadores a um passeio por parte de seu mundo pessoal e poético, mesclando versos de autores clássicos e contemporâneos que ela cultivava admiração, entre os quais García Lorca e Agustí Villaronga, a reflexões próprias sobre o amor e a vida como atriz.

A ideia, segundo o dramaturgo, era transformar o palco num espaço de confidências em que palavra e imagem se unissem para gerar uma conversa próxima com o público.

Jantar com a filha

No último domingo (15), Marisa Paredes foi ao Teatro Espanhol para assistir à peça "Luces de bohemia", da qual participava sua filha, a também atriz María Isasi. Após a apresentação, as duas ficaram "tomando uns vinhos e conversando", segundo colegas próximos a ambas. Marisa Paredes estava bem e preparava, com entusiasmo, seu retorno aos palcos — ela vinha ensaiando, aos poucos, o espetáculo, junto a Lluis Pasqual, que também assinaria a direção.

Veja também

"Fecho" Secretário de Cultura de Salvador critica Claudia Leitte por substituir nome de orixá em hit de axé