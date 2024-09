A- A+

CINEMA Almodóvar reflete sobre a morte em seu primeiro longa em inglês, ''The Room Next Door'' Filme estreou no Festival de Veneza e concorre ao Leão de Ouro da competição

O diretor de cinema espanhol Pedro Almodóvar estreia nesta segunda-feira (2) seu primeiro longa-metragem em inglês, "The Room Next Door", no Festival de Veneza, e concorre ao Leão de Ouro.

Após anos de incertezas e tentativas fracassadas em Hollywood, Almodóvar optou por ambientar a obra no estado de Nova York, cidade que lhe abriu as portas dos Estados Unidos nos anos 1980.

O filme narra a decisão de uma escritora de sucesso (Julianne Moore) que acompanha os últimos dias da amiga, uma correspondente de guerra (Tilda Swinton), com câncer terminal. O ator John Turturro completa o trio protagonista.

É uma reflexão melancólica sobre a morte, amizade, maternidade e direito à eutanásia. É também uma tentativa de aceitação do fim da vida, revelou Almodóvar, com 74 anos e mais de 40 filmes.

"Sinto-me muito mais próximo da personagem de Julianne: não consigo compreender que algo que está vivo tem que morrer. A morte está por todo lado, mas é algo que nunca compreendi bem", confessou à imprensa o diretor de "Dor e Glória".

Durante as filmagens "conversamos tanto sobre a vida que tive a sensação de que era um filme sobre a vida", disse Swinton, que já trabalhou com Almodóvar em um média-metragem em inglês, "A Voz Humana".

Tilda Swinton se declarou próxima de sua personagem em "The Room Next Door", alguém que prepara com calma sua despedida do mundo.

"Pessoalmente nunca tive medo da morte. Sei que ela chegará, sinto que chegará. E apoio meus amigos quando começam a transição", disse a atriz.

"É um filme a favor da eutanásia. A doença está lá e o que é admirável na personagem de Tilda é que ela decide que 'o câncer não vai me alcançar se eu chegar primeiro'", citou o diretor, que escreveu o roteiro.

"O filme fala de uma mulher que morre em um mundo que provavelmente também está agonizando", acrescentou Almodóvar, que denunciou "discursos de ódio" da "extrema direita espanhola e em outros lugares".

"O que há de tão fascinante neste filme é que (...) poucas vezes vemos um filme sobre a amizade entre duas mulheres, especialmente mais velhas. Não sei se outro diretor de cinema no mundo faria isso, exceto Pedro", acrescentou Julianne Moore.

"The Room Next Door" é baseado no livro "What are you going through", escrito por Sigrid Nunez.

Controle total

O autor de "Ata-me" é conhecido por controlar rigorosamente sua obra artística. Tudo, do roteiro, cenário ao figurino, tem que ter sua aprovação.

Ícone da cena espanhola, Almodóvar começou com comédias kitsch e ousadas, como "Pepi, Luci e Bom" ou "O que eu fiz para merecer isso?".

Em 1988, "Mulheres à beira de um ataque de nervos" marcou seu sucesso internacional: ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Após esta estreia em Veneza, Almodóvar receberá um prêmio pelo conjunto da obra no festival de San Sebastián, no final de setembro.

