Ana Paula Oliveira diz ter sofrido um enfarte durante o reality ''A Grande Conquista''

A influenciadora digital Ana Paula Oliveira afirmou ter deixado o reality A Grande Conquista 2, em maio, após ter sofrido um enfarte. A revelação foi publicada no X (antigo Twitter) nesta terça, 2.

À época, a emissora Record TV não deu detalhes sobre o mal-estar da participante durante o programa.

Amores, pra quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porque, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior! Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade,… pic.twitter.com/aTM3Xj1Lzd

Na página online do reality, a saída foi noticiada posteriormente como uma desistência por motivos de "saúde mental" e que o grupo de Oliveira seria punido pela saída.

Ana Paula, porém, afirmou que ter abandonado programa foi uma "questão de vida". "Era a minha vida ou continuar lá", escreveu. "Eu estava enfartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior", publicou.

A Record TV foi procurada pelo Estadão. O posicionamento da emissora será acrescentado assim que ele for enviado para a reportagem.

Apresentado pela jornalista Rachel Scheherazade, A Grande Conquista confina os participantes em uma vila, onde tentam conquistar a chamada "mansão."

Os participantes votam para levar um deles à "zona de risco". A eliminação é decidida pelo voto do público.

