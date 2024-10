A- A+

TELEVISÃO Ana Paula Padrão sai do MasterChef Brasil; decisão foi de comum acordo com a Band Emissora agradeceu a participação da apresentadora Ana Paula Padrão e a sua contribuição para o reality

Após dez anos à frente do reality culinário, a apresentadora Ana Paula Padrão deixará de comandar o MasterChef Brasil. A decisão, comunicada pela Band nesta terça-feira (29), teria sido tomada em comum acordo.

Em comunicado oficial veiculado pela Band, a emissora agradece a participação de Ana Paula e destaca que a jornalista foi "fundamental para o sucesso da atração".

"A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos", afirmou em nota.

A despedida de Ana Paula Padrão acontece durante os preparativos para a exibição do MasterChef Confeitaria. O novo formato da atração começará a ser exibido no dia 19 de novembro e deverá seguir no ar até o dia 19 de dezembro.

MasterChef Brasil: elenco atual do programa conta com Erick Jacquin, Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça e Helena Rizzo | Foto: Band/Divulgação

“Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, afirma a jornalista.

Além da apresentação de diversas temporadas do reality, Ana Paula Padrão também participou de outros projetos envolvendo o jornalismo. Entre eles, a cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e os programas Conexão com The New York Times, exibidos pela BandNews TV em 2016 e o Ana Paula Padrão.doc, transmitido em 2017.

De acordo com o comunicado, Ana Paula Padrão deverá se dedicar a um projeto de educação no setor privado como próximo passo da carreira.

Além de jornalista e apresentadora, Ana Paula também é fundadora do portal Tempo de Mulher, da agência de comunicação Touareg e da Escola de Você, uma plataforma voltada ao empreendedorismo feminino.

Confira a nota sobre a saída de Ana Paula Padrão da Band na íntegra:

Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país. Ela se despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

“Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, afirma a jornalista, que a partir de agora vai se dedicar a um projeto de edacação no setor privado.

Ana Paula foi pioneira no MasterChef Brasil, formato que em muitos países não contava com um apresentador. Ao longo dos anos, criou uma forma inovadora de conduzir a disputa, servindo de inspiração para outras competições culinárias.

A profissional esteve em todas as temporadas do talent show, além de participar de projetos voltados para o Jornalismo, como a cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e os programas Conexão com The New York Times, exibido pela BandNews TV em 2016 e o Ana Paula Padrão.doc, levado ao ar pela Band no ano seguinte.

A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos.

Trajetória profissional de Ana Paula Padrão

Nascida em Brasília (DF), Ana Paula Padrão é jornalista, apresentadora e empresária. Estreou na televisão na década de 1980 como repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete. Em 1987, foi contratada pela Globo para atuar inicialmente como correspondente em Londres e Nova York cobrindo acontecimentos de grande repercussão mundial, como as guerras no Afeganistão e no do Kosovo e os atentados de 11 de setembro. Mais tarde, alcançou o posto de âncora do “Jornal da Globo”, além de ocupar o cargo de editora-executiva.

Em 2005, trocou a emissora carioca pelo SBT, onde permaneceu por um ano como âncora e editora-chefe do “SBT Brasil”. De 2007 a 2009, esteve à frente do “SBT Realidade”. Passou ainda pela Record TV, onde comandou o “Jornal da Record” de 2009 a 2013.

Em 2014, migrou para o entretenimento na primeira edição do MasterChef Brasil, lançada pela Band. Desde então, apresentou todas as temporadas do talent show com cozinheiros amadores e profissionais, crianças e maiores de 60 anos.

É fundadora do portal Tempo de Mulher, da agência de comunicação Touareg e da Escola de Você, uma plataforma voltada ao empreendedorismo feminino.

Veja também

INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife celebra 66 anos com concerto no Teatro do Parque