EUA Conheça a mansão nos EUA onde Anitta encontrou um réptil na piscina após o furacão Milton; veja foto Comprado em 2021 pelo valor de R$ 7,4 milhões, imóvel construído em 1940 fica próximo a parque e chama atenção por área externa com piscina

Passando uma temporada em sua casa em Miami, na Flórida, a cantora Anitta mostrou nas redes sociais ter achado um réptil na piscina após as chuvas da semana passada.

Anitta encontra réptil na piscina | Foto: Redes Sociais/Reprodução



A mansão da cantora fica em uma das regiões por onde passou o furacão Milton esta semana. A artista mantém o imóvel nos EUA desde 2021, quando comprou uma mansão em Miami avaliada à época em US$ 1,5 milhão (algo equivalente a R$ 7,4 milhões).

Próxima ao parque de Morningside, a casa construída em 1940 possui três quartos, dois banheiros e um lavabo, além da sala de estar e da cozinha.



Chama atenção a área externa com piscina. A garagem tem capacidade para dois carros. Segundo a imobiliária que realizou a venda para a artista brasileira, o sistema de ar-condicionado foi renovado em 2020 — e o telhado foi reformado em 2018.

O animal selvagem mostrado pela cantora aparente ser uma iguana, embora, em dado momento a artista pense ser um jacaré.

Toda a saga para a retirada do animal foi registrada nos stories da cantora nesse domingo (13).

"Então, descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva, e o cachorro está enlouquecido. Ele não para de nadar um segundo. Você vai ter um ataque do coração de tanto nadar, Charlie. Não é saudável um cachorro nadar por tanto tempo assim", narra.



No segundo vídeo, a cantora filma o fundo da piscina, onde é possível ver o réptil.

"Eu estou morrendo de medo", e completa: "Ai, Charlie, vem pegar aqui. Aqui, Charlie, "here" (aqui, em inglês)".

