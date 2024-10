A- A+

Música Após 16 anos, The Cure lança álbum inédito nesta sexta; confira detalhes Intitulado Songs Of A Lost World, projeto estará disponível em vinil, CD, cassete e também nas plataformas de streaming

A lendária banda de rock dark The Cure lançará seu primeiro álbum de estúdio em 16 anos na sexta-feira, em meio ao entusiasmo entre seus inúmeros fãs e elogios iniciais da crítica. O 14º álbum de estúdio dos inovadores britânicos do pós-punk, intitulado Songs Of A Lost World, será lançado em vinil, CD, cassete e também nas plataformas de streaming.

The Cure – cujo frontman de 65 anos, Robert Smith, é famoso por sua abordagem inovadora à música e resistência nos palcos – se reinventou ao longo de sua carreira prolífica que abrange várias décadas.

Guiada pela voz lamentosa e penetrante de Smith e por suas ricas texturas de guitarra, a banda ajudou a moldar o rock gótico com álbuns como Pornography, de 1982, cheio de imagens suicidas.

Desde então, teve sucessos com um material muito mais alegre, incluindo "Friday I'm in Love".

A banda esteve em turnês, mas não lançou um novo álbum de estúdio desde 4:13 Dream, de 2008.

Em uma entrevista recente antes do lançamento de sexta-feira, Smith disse que permaneceu “flexível” durante a criação do álbum e o considerou “uma obra envolvente”.

“Ele está sequenciado de forma que te leva a algum lugar,” disse ele na entrevista, divulgada na página do YouTube da banda.

“Dura cerca de 50 minutos e você termina em um lugar diferente de onde começou. E espero que as pessoas reajam a isso.”

Smith acrescentou que era “um momento estranho, quando de repente as pessoas começam a ouvir o que você tem feito” e que aguardava ansiosamente a recepção ao álbum.

“Você não passa por tudo isso e faz um álbum a menos que realmente queira que as pessoas gostem,” observou, acrescentando que sentia que o álbum havia “ficado muito bom”.

Fãs que já ouviram o álbum elogiaram a obra nas redes sociais.

O britânico The Guardian deu quatro de cinco estrelas, dizendo que The Cure estava em uma “forma melancólica confiável – com exceção de uma faixa pop autêntica”.

A revista Rolling Stone também deu quatro de cinco estrelas, chamando-o de o melhor álbum da banda desde Disintegration, de 1989.

