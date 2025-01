Após denúncias de assédio e canibalismo, Armie Hammer diz ter recusado alguns projetos

A- A+

Armie Hammer está ensaiando um retorno à Hollywood. Após três anos no ostracismo, lidando com acusações dos mais diversos tipos, de assédio e agressão sexual ao canibalismo, o ator conhecido pelos trabalhos em "Me Chame Pelo Seu Nome" e "A Rede Social" diz que a indústria está pronta para recebê-lo de volta.



O ator, que voltou a atuar no ano passado no faroeste "Frontier Crucible", ainda inédito no Brasil, foi acusado de agressão sexual por inúmeras parceiras, com direito a relatos fortes sobre fetiches envolvendo canibalismo. Tudo enquanto ainda estava casado com a modelo Elizabeth Chambers. Embora tenha admitido ter traído a ex-esposa, ele sempre defendeu que as relações haviam sido consensuais. Após investigações do departamento de polícia de Los Angeles, nenhuma ação foi tomada contra Hammer.

Em participação no podcast "Your Mom's House", o ator revelou que Hollywood está lhe dando uma segunda chance e que está precisando "recusar convites" diante de tantas possibilidades.

"O jogo está virando, leva tempo. É lento, mas agora a conversa envolvendo o meu nome com as pessoas na indústria é, 'Cara, esse cara foi ferrado.' E isso é muito bom. É realmente encorajador", afirmou Hammer, de 38 anos.

Ainda sem um agente, o ator contou que tem dois filmes para rodar nos próximos meses e que também negocia para atuar em uma série.

"Aquele primeiro emprego que recusei depois de quatro anos dessa merda, sabe, foi a melhor sensação que já tive", desabafou.

