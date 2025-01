Após desmaio em show em São Paulo, Patti Smith tranquiliza fãs: ''estou absolutamente bem''

A- A+

Depois de ter desmaiado no show que fez em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, nesta quarta-feira (29), a cantora Patti Smith tranquilizou os fãs ao afirmar, em suas redes sociais, que está bem.

Em seu primeiro show no Brasil após cinco anos, a cantora americana de 78 anos lia um poema quando desmaiou e caiu no palco, após 30 minutos de apresentação. Socorrida no local, Patti voltou numa cadeira de rodas após um intervalo de dez minutos, para anunciar o cancelamento da apresentação e pedir desculpas ao público.

"Eu tive alguma tontura pós-enxaqueca", escreveu a artista, afirmando, ainda que a imprensa exagerou nas notícias sobre o ocorrido. "Tive um pequeno incidente, saí do palco, retornei 10 minutos mais tarde e conversei com o povo. Disse a eles que estava bem e cantei "Wing" e "Because the night"", detalhou.

Patti Smith tem mais um show marcado no mesmo local nesta quinta-feira (30). Apesar dos rumores de que a apresentação poderia ser cancelada diante do quadro de saúde da cantora, ela não fez qualquer menção a um possível cancelamento.

"Fui examinada por um excelente doutor e estava absolutamente bem. Por favor, não aceite nenhuma outra história. Com todos os conflitos do mundo, este incidente explicável não merece tanta atenção. Obrigado a todos pela sua preocupação. Confie em mim, estou bem", finalizou.

