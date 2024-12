A- A+

celebridades Após ganho muscular radical, ex-BBB Vyni rebate críticas sobre suposto uso de anabolizantes Cearense de 26 anos discute com seguidores e afirma que só se submeteu a tratamento de reposição hormonal devido a '"questões de saúde"

Após usar as redes sociais, na última sexta-feira (6), para mostrar um radical ganho de massa muscular — resultado, segundo ele, de apenas dois meses de intensos exercícios de musculação —, o ex-BBB Vyni passou igualmente a se defender de uma série de críticas e ataques na internet.

O cearense de 26 anos vem rebatendo internautas que o acusam por usar esteroides androgênicos e anabolizantes e, por isso, por praticar um "desserviço" entre quem o acompanha na web.

O jovem frisa que se dedica à rotina na academia há um ano e que só realizou uma reposição hormonal por "questões de saúde", como explicou, em resposta a um de seus seguidores.

Uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) proíbe no Brasil a indicação dos anabolizantes — fórmulas sintéticas que simulam a testosterona — com finalidade estética ou de ganho de performance.

A utilização da substância, que pode trazer altos riscos à saúde, com efeitos psíquicos e cardiovasculares, entre outros, só é permitida em casos específicos de deficiência comprovada do hormônio. O ex-BBB Vyni afirma que este é o seu caso.

Desde a última sexta-feira (6), ele vem "batendo boca" com seguidores para ressaltar que a transformação visual foi resultado, a rigor, de muito esforço físico e acompanhamento médico.

"Reposição [hormonal] é diferente de usar ao bel-prazer. Eu precisava [de reposição de testosterona] por questões de saúde. É tão difícil assim usar o cérebro?", exaltou-se o ex-BBB, ao rebater um seguidor que o acusou por "fazer teatrinho" ao esconder o suposto uso de anabolizantes.

Em outro comentário, Vyni escreveu que está cansado de ficar se explicando. "Desisto de tentar explicar o óbvio pra quem não faz esforço cognitivo", afirmou, em tom irônico.

Em outro comentário no Instagram direcionado também um seguidor, ele reforçou o fato de que só realizou o tratamento com hormônio devido a um "problema médico", nas palavras dele: "Se você estudasse, saberia que hormônios se desregulam a qualquer idade. Você nem saber o que passei. Mas prefere passar vergonha sendo especialista em nada", retrucou ele, que participou da 22ª do BBB - Big Brother Brasil.

