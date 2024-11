A- A+

Polêmica Após sofrer racismo, Ananda diz que vídeo em que Ana Paula Minerato chora é "show de coitadismo" Em entrevista ao Globo, cantora do Melanina Carioca explica relação com KT Gomez, pivô de áudio que foi parar na Justiça, e afirma: 'Ela feriu uma comunidade que é morta pela cor de sua pele, não se trata apenas de mim"

Ananda vivia uma manhã tranquila na segunda-feira (25), aproveitando a praia com amigos, quando recebeu uma ligação.

Wic Tavares, sua colega na banda Melanina Carioca, avisou que seu nome estava entre os assuntos mais comentados do X após vazarem áudios em que a modelo Ana Paula Minerato profere ofensas de cunho racista contra ela.

Três dias depois, Ananda registrou queixa na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na região central do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Globo, a cantora diz que Minerato não ofendeu apenas a ela, mas a toda uma comunidade, e que espera que a "justiça seja feita".

Sobre o vídeo publicado pela modelo em suas redes sociais na terça-feira (26) pedindo desculpas aos prantos, Ananda é categórica: "Show de coitadismo".

Os áudios em que Minerato faz ofensas racistas a Ananda teriam sido gravados em setembro deste ano.

A modelo destilou racismo em uma conversa por telefone com o ex-namorado, o rapper KT Gomez, como ela mesma confirmou em posta em suas redes.

Ananda quer justiça, mas teme que a impunidade nos crimes de racismo e injúria racial no Brasil, livre Minerato da prisão:

"Ela não me ofendeu. Ela feriu uma comunidade que é morta pela cor de sua pele, não se trata apenas de mim. Espero que a justiça seja feita. As pessoas querem ela presa, mas, pela impunidade acerca desses crimes de racismo, pode ser que não seja. Precisamos entender de que forma ela vai pagar. Não tem desculpa para crime" afirma a cantora.

"Nunca passei por algo assim. A gente que tem traços negroides sofre provocações mais veladas. A impunidade está tão grande que não só as pessoas negras retintas estão sendo colocadas no discurso de ódio"

Após o caso tornar-se um dos assuntos mais comentados nas mídias sociais e veículos de comunicação, Minerato fez uma transmissão online em que surgiu aos prantos.

No vídeo, ela pediu desculpas tanto para a Ananda quanto para “todo mundo que se sentiu atingido e ofendido”.

Ananda assistiu o vídeo e, hoje, só consegue pensar que as declarações foram:

"Show de coitadismo. Ela chora e se mostra triste por ser pega falando coisas que ela sempre diz, mas a máscara caiu"

Ananda afirma ainda não entender bem o que motivou os áudios de Minerato. Na gravação, a ex-panicat faz cobranças a KT Gomez, que, segundo ela, a teria traído com a artista do Melanina Carioca.

De acordo com a cantora, houve, sim, um relacionamento seu com o rapper. Mas isso depois de ele e Minerato estarem separados. Depois, até houve um reatamento seguido de um novo término.

"Não fui um casinho do (KT Gomez), fruto de uma traição. Conheci a família dele, almocei lá" lembra Ananda.

"Ana Paula e o KT tinham ações na justiça naquele momento, tiveram um término muito conturbado. Eu intuitivamente entendi que pudesse haver uma volta, e, zelando pelo meu bem psicológico, disse que ele tinha que resolver isso antes de mim. Saí da vida dele, ele continuou me procurando, me ligando e mandando mensagem, mas eu o bloqueei. Depois de um tempo, ele volta com ela, faz aparições públicas. Vejo tudo isso e continuo seguindo a minha vida"

Convite da Gaviões da Fiel

Ananda supõe que Minerato gravou os áudios após assistir vídeos em que aparece cantando com o rapper, em uma parceria de trabalho.

"Ela se sentiu ameaçada por achar que estava perdendo uma pessoa para outra que ela julgava ser inferior a ela. Simplesmente me julga menos digna de amor do que ela"

Logo após os áudios terem sido expostos ao público, Ana Paula Minertato foi desligada do Grupo Bandeirantes, onde tinha um programa de rádio, e da Gaviões da Fiel, escola de samba na qual era musa e desfilava há 25 anos.

Tanto no X quanto em outras redes alguns internautas comentam que Ananda deveria ser convidada pela agremiação — ligada ao Corinthians — para assumir algum posto no Carnaval 2025. “É assim que tem que ser feito”, diz um comentário.

"Ninguém entrou em contato. Aceitaria o convite, mas como sou uma pessoa tímida, para ser colocada nesse posto, bem… Mas deveria aceitar. Se me fosse feito o convite, eu deveria aceitar porque é uma resposta, no sentido de que medidas estão sendo tomadas no âmbito da justiça, mas fora dela também" comenta a artista.

"O Carnaval é feito pelo movimento negro, em que essa comunidade é protagonista da festa. A Ana Paula estava ali lucrando e aparecendo no meio de um movimento que ela na verdade odiava"

