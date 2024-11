A- A+

DECLARAÇÃO Xuxa fica indignada com falas racistas de Ana Paula Minerato: "Tem que ser presa" A Rainha dos Baixinhos Xuxa afirmou que "não tem como" tolerar atitudes como as de Ana Paula, que ofendeu Ananda com diversas palavras de cunho racista

As falas racistas proferidas pela apresentadora Ana Paula Minerato conta a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, não param de repercutir.

Desde vez, foi Xuxa quem emitiu opinião. A Rainha dos Baixinhos afirmou que "não tem como" tolerar atitudes como as de Ana Paula, que ofendeu Ananda com diversas palavras de cunho racista.

A manifestação de Xuxa se deu em um comentário no Instagram, em uma publicação do jornalista Léo Dias.



"Gente do céu, essa mulher tem que ser presa para dar exemplo… Não tem como perdoar… logo vem o vídeo ‘desculpa, errei’… Não dá", disparou Xuxa.





Entenda a polêmica

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra Ananda, vazou nesta segunda.

Entre seus comentários estavam: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro". Após a repercussão, Ana Paula foi desligada da escola de samba Gaviões da Fiel e demitida da rádio Band FM.



No áudio, cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África", disse também.



Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. "A verdade vai aparecer e faremos justiça", escreveu.



Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: "Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento". A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: "Internet não é terra sem lei".



Nesta terça, Ana Paula Minerato faz live aos prantos após falas racistas, em que detonou o ex e pediu desculpas a Ananda.



Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo investiga o caso



A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar a apresentadora. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 26.



O Estadão entrou em contato com Ana Paula Minerato para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

