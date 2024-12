Aria Social realiza Mostra Coreográfica neste sábado (21), no Teatro Luiz Mendonça

A- A+

Encerrando um ano repleto de apresentações, o Aria Social traz ao público sua Mostra Coreográfica, que conta com a participação de 50 bailarinos do projeto social. Para celebrar a beleza do balé clássico, os jovens artistas sobem ao palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, a partir das 19h deste sábado.

O espetáculo de um ato é dividido em três partes. Abrindo a noite, a Mostra Pedagógica destaca os primeiros passos e o processo de aprendizado técnico que moldam cada bailarino.

“São trechos de exercícios da sala de aula, das meninas mais novas, que fazem parte do preparatório, até as mais avançadas”, explica Alícia Cohim, uma das artistas do elenco. A direção artística é de Maria Inez Lima.

Logo em seguida, o grupo leva ao palco a Mostra de Repertório. Cenas marcantes de grandes balés, como “A Bela Adormecida”, “La Bayadère”, “Esmeralda”, “Giselle”, “O Talismã” e “O Corsário” serão executadas pelo elenco, que está ensaiando intensamente para a apresentação há, pelo menos, três meses.

No encerramento, o grupo dança “As Ninfas de Diana”, uma releitura do primeiro ato do balé “Sylvia”. A obra inspiradora foi originalmente coreografada por Louis Mérante para a Ópera de Paris, com música de Léo Delibes, em 1876. Na versão do Aria, Nataly de Araújo vive a personagem-título.

“Tínhamos vários fragmentos de coreografias em mente, mas queríamos dar união a essas partes e pensamos na nossa própria narrativa enquanto bailarinos. Começamos em sala de aula. Depois, com o nosso amadurecimento, passamos a fazer solos e, no fim, o grande sonho de qualquer bailarina, que é protagonizar um balé de repertório. Essa trajetória é, justamente, o nosso espetáculo”, conta Alícia, que está há duas décadas no Aria.

A bailarina conheceu o projeto social com apenas 9 anos de idade, garantindo lá toda a sua formação artística. Embora não trabalhe na área da dança, ele enxerga que a instituição foi fundamental para a sua formação profissional.

“Sou fotógrafa. O Aria teve um papel importante no despertar da arte em mim, de uma forma geral. Além disso, contribuiu muito com a disciplina, que é algo que o balé exige e que podemos aplicar em qualquer instância das nossas vidas. Não consigo imaginar como seria a minha vida sem a dança”, dispara.

Fundado pela bailarina Cecília Brennand em 2004, o Aria Social Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua na formação artística de jovens e crianças. Atualmente, são atendidos 580 alunos da Região Metropolitana do Recife, além de suas famílias, que recebem capacitação em técnicas de artesanato, fomentando o empreendedorismo social.

Serviço:

Mostra Coreográfica Aria Social

Quando: neste sábado, às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 15, à venda pelo Sympla

Instagram: @projetoariasocial

