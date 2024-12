A- A+

OLINDA "Arte no Eufrásio" leva shows e outras atrações ao Mercado Eufrásio Barbosa Evento ocorre neste sábado (7), a partir das 10h, com Rogério Rangel e Gino Liver entre os cantores que se apresentam

O Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, abre as portas para o projeto “Arte no Eufrásio”. Com entrada gratuita, o evento ocorre neste sábado (7), das 10h às 21h, com atrações musicais e outras atividades.

A programação conta com shows de Gino Liver, Rogério Rangel, Mc Frosti e Nerinho do Forró, além da presença de orquestra de frevo com bonecos gigantes. O público também vai encontrar uma feira com produtos veganos, cordel, brechó e comidas regionais.

Em sua primeira edição, o evento homenageia nomes da cultura pernambucana que deixaram saudades. São eles: Lord de Olinda, o ator e cantor Ívano Nascimento, o compositor Tito Lívio e o jornalista, ator e compositor Manezinho Araújo.

“O intuito do nosso projeto é resgatar essas pessoas que, em determinados momentos da nossa história, tiveram um importante papel na construção da nossa cultura”, explica Mineirinho de Olinda, produtor do evento.



