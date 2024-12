Festival Arte na Usina: 10ª edição tem início nesta sexta (6), em Água Preta

A- A+

A partir desta sexta (6) acontece a 10ª edição do Festival Arte na Usina - Safra 2024, em Água Preta, na Mata Sul pernambucana.

Com programação gratuita e descentralizada - e que segue até este domingo (8) - o Festival reúne shows, atividades circenses e mesas de debate.

O tema da edição é “Uma Palavra Que Não Seja Esperar”, em homenagem à escultura do artista visual Flávio Cerqueira.



Outra novidades também integram o festival este ano. A exemplo da natureza e sustentabilidade conjugadas com a arte, que ganham espaço na programação.

Além disso, os shows acontecem pela primeira vez no Pátio da Indústria, em frente às antigas edificações da Usina Santa Terezinha.

Entre as atrações, Geraldinho Lins, Petrúcio Amorim, Vavá de Aprígio e Banda Labaredas.



Para Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Usina de Arte, a importância do Festival Arte na Usina também está em celebrar e abraçar talentos.

“É uma celebração que abraça talentos de todo Pernambuco, com uma programação descentralizada, que alcança todas as idades e inspira a transformação.



Essa trajetória só é possível graças à força da nossa comunidade e à riqueza cultural do estado, que nos impulsiona a inovar a cada ano, estimulando a cultural e economia local”, ressaltou.

Sobre o Usina na Arte

Instalado onde funcionou a Usina Santa Terezinha (maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950), na cidade de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.

Em meio a um trabalho de reflorestamento com plantas de mais de 600 espécies, em uma área de mais de 40 hectares, o Parque Artístico Botânico é eixo central da iniciativa que irriga outras ações de desenvolvimento para a criação de estruturas para geração de renda e valor para a comunidade de 6 mil moradores no entono do projeto.



PROGRAMAÇÃO



Sexta, 6

15h - Tarde de Comédia, palhaços, brincadeiras e Táxi Maluco (Polo Industrial)



Shows (Pátio da Indústria)

21h – Samba Delas

22h30 – Rogério Som

0h – Batista Lima

Sábado, 7

10h30 - Mesa-Redonda “Cultura e Natureza – Explorando as Relações entre os Dois Elementos” (Biblioteca)

15h - Oficina de Pintura de Palhaços e Mesa - O Futuro do Circo Itinerante (Polo Industrial)

16h - inauguração da obra Árvore-Fósforo, de Camille Kachani



Shows (Pátio da Indústria)

21h – Wilson Monteiro

22h30 – Petrúcio Amorim

0h – Geraldinho Lins

Domingo, 8

(Pátio da Indústria)

15h - Espetáculo Circense (Polo Industrial)



Shows

20h – Vavá de Aprígio e Banda Blue Times

21h30 – Marquinhos Maraial e Banda Astros

23h – Banda Labaredas

Serviço

Festival Arte na Usina - “Uma Palavra Que Não Seja Esperar”

Quando: desta sexta (6) até o domingo (8)

Onde: Município de Água Preta, em locais diversos

Acesso gratuito

