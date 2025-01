"As Bruxas de Oz" terá três apresentações no Teatro Barreto Jr., no Recife, no dia 2 de fevereiro

A- A+

Baseado no famoso espetáculo da Broadway, "Wicked", a peça musical "As Bruxas de Oz", dirigida e adaptada por Luciana Alves, terá três ssessões no próximo domingo, no Teatro Barreto Jr., no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O espetáculo integra a programação do Janeiros de Grandes Espetáculos.

Destaques

do elenco

Entre os destaques do espetáculo "As Bruxas de Oz", a participação do pernambucano Igor Valença, ex "The Voice Kids", que interpretará o Fiyero/o Boq e o Mágico de Oz, alternando as sessões com Lipe Brandão, Marcus Carvalho e Victor Silva.



Compondo ainda o elenco, a também ex "The Voice Kids" Júlia Cleff, natural de Santa Catarina, que irá alternar o papel da Glinda com Bruna Rh e Britz Oliveira.



A personagem principal será interpretada por Luciana Alves, por Bi Florêncio e Clara Oliveira. O elenco de "As Bruxas de Oz" também conta com a participação de jovens da L.A. Espaço Artítsico e Cultural.



Outro ponto de destaque na montagem de "As Bruxas de Oz" são as coreografias criadas pela professora de balé clássico e coreógrafa Patrícia Macêdo e Valentina Macêdo (aluna do Ballet Bolshoi). As músicas serão cantadas ao vivo e os artistas tiveram preparação vocal dos professores Gabriela Martinez e Marcelo Martinez.



A história

As cenas se passam no mundo do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa (Glinda) e da Bruxa Má do Oeste (Elphaba).



Na trama, Elphaba é uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder.



Ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, encontra Glinda, uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma.



As duas iniciam uma inesperada amizade, mas suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.



O público fã da história ainda terá a cena mais esperada de todas: o voo da personagem Elphapa.

SERVIÇO

"As Bruxas de Oz"

Quando: Domingo (2), às 14h30, 17h e 19h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 98788.4067

