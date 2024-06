Ataque que fez Salman Rushdie perder um olho vai inspirar documentário dirigido por Alex Gibney

A- A+

O ataque sofrido por Salman Rushdie, de 76 anos, vai virar um filme dirigido pelo documentarista americano Alex Gibney, diretor de "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief" e vencedor do Oscar por "Táxi para escuridão". O nome provisório do filme é "Faca" e, de acordo com a revista "Variety", ele será baseado no livro “Faca: reflexões sobre um atentado”, lançado por Rushdie em abril. Na obra, o escritor relata suas memórias do caso, além de abordar a sua condenação à morte pelo aiatolá Khomeini, líder do Irã na época.

O romancista foi esfaqueado 15 vezes durante uma palestra que dava em Nova York, em 2022, mais de 30 anos depois de ser condenado à morte por seu livro "Versos satânicos", considerado herético pelo aiatolá Khomeini. Rushdie sobreviveu, mas perdeu um dos olhos e o movimento da mão esquerda.

Abordagem diferente

Segundo a "Variety", Gibney pretende trazer uma história mais ampla do que a abordada no livro. O escritor de origem anglo-saxã traz memórias do atentado e da recuperação, com relatos pessoais e pensamentos que teve durante e após o caso. Já o filme trará imagens pessoais da esposa de Rushdie, Rachel Eliza Griffiths, que nunca foram vistas pelo público. Além disso, acompanhará o escritor durante sua recuperação física e na reconstrução de sua esperança em um futuro melhor.

A produção começou recentemente e ainda não há data de lançamento. O último trabalho de Gibney foi "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon", um documentário sobre Paul Simon que foi lançado em 17 de março.

