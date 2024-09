A- A+

HUMOR "Atazanado": Rodrigo Sant'Anna traz stand up ao Recife Espetáculo sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, neste sábado (21) e no domingo (22)

O humorista Rodrigo Sant’Anna traz ao Recife o espetáculo “Atazanado”. Serão três apresentações no Teatro de Santa Isabel, neste sábado (21), às 18h e 20h, e no domingo (22), às 19h.

O show de stand up é costurado por histórias contadas pelo artista, que busca a identificação imediata com o público. No palco, ele interpreta cinco personagens diferentes em situações cômicas.

Rodrigo encarna tipos como uma mãe rica que se vê obrigada a cuidar dos filhos depois que a babá entra de férias, um carnavalesco completamente equivocado, a mulher do site de busca sem paciência para perguntas idiotas, e até um peru de natal que volta do além irritado e vira encosto de quem o comeu na ceia.



Carioca, Rodrigo Sant’Anna é ator, roteirista e dublador. Um de seus seus papéis mais famosos é a divertida Dona Graça em “Tô de Graça”, que virou série e filme. Também estrelou a sitcom “A Sogra que te Pariu”, da Netflix, além de vários personagens no extinto “Zorra Total”.



Serviço:

Espetáculo “Atazanado”, com Rodrigo Sant’Anna

Neste sábado (21), às 18h e 20h, e no domingo (22), às 19h

No Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio - Recife)

Ingressos a partir de R$ 50, no Sympla



Veja também

capacitação Curso gratuito de formação audiovisual está com inscrições abertas