ativismo Ativistas do clima invadem palco de peça de teatro de Sigourney Weaver em Londres Dupla disparou um canhão de confetes e exibiu um cartaz com os dizeres 'Mais de 1,5 grau é um naufrágio global'

Sob vaias, e poucos aplausos, dois manifestantes do grupo "Just Stop Oil" invadiram o palco de uma apresentação da peça "A tempestade", de William Shakespeare, no West End, em Londres, nesta segunda-feira (28).

As imagens foram compartilhadas pelo próprio grupo de protesto contra o uso de combustíveis fósseis.

No vídeo, duas pessoas sobem ao palco no momento em que a protagonista da peça, a atriz Sigourney Weaver, de 75 anos, está se apresentando.

A dupla dispara um canhão de confetes enquanto exibe um cartaz com os dizeres "Mais de 1,5 grau é um naufrágio global”.

Logo uma voz alerta que “Vamos ter de parar o espetáculo, senhoras e senhores, desculpem" e Weaver é retirada do palco.

Segundo o jornal inglês "The Guardian", a polícia foi chamada ao teatro, mas ninguém foi preso.

“Por volta das 20h de segunda-feira (27) de janeiro, a polícia foi chamada atender a ocorrência de dois manifestantes que tinham entrado na zona do palco de um teatro (em) Drury Lane, WC2.

Os agentes compareceram, mas os dois manifestantes já tinham abandonado o local. Não houve detenções; prosseguem os inquéritos sobre as circunstâncias”, disse o comunicado.

