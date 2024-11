Ator Cláudio Cinti é impedido de trabalhar como taxista e volta a pedir doação para nova cirurgia

A- A+

Após permanecer 14 dias internado — em decorrência de uma septicemia, uma inflamação generalizada do corpo por uma infecção grave, o que fez com que ele fosse submetido a uma hemodiálise e uma cirurgia renal —, o ator Cláudio Cinti voltou a usar as redes sociais para pedir ajuda financeira a colegas e fãs.



Afastado dos trabalhos na televisão, o artista de 59 anos, conhecido por integrar o elenco do humorístico " Zorra total" (1999-2015) e dos folhetins "Família é tudo" (2024), "Fuzuê" (2023) e "Bom sucesso" (2019), todos da TV Globo, vinha se sustentando como taxista. À espera de uma nova cirurgia, ele está agora impossibilitado de dirigir.

Amigos e familiares do artista vêm realizando uma corrente solidária em prol de Cláudio, com o objetivo de apoiá-lo financeiramente. "Após tratamento intensivo e cirurgia, ele está de alta, se recuperando em casa. Ele ainda passará por nova cirurgia. Portanto, ainda ficará um bom tempo sem trabalhar", afirma um comunicado que circula nas redes sociais.

Cláudio Cinti está há mais de 20 dias impossibilitado de trabalhar como taxista. É esse ofício que lhe dá a única renda — sem poder fazer esforços, portanto, ele se vê sem qualquer remuneração.

"Importante lembrar o quanto o Cláudio é generoso: sempre ajudou os colegas de trabalho, tanto financeiramente quanto buscando oportunidades na TV, no teatro e no cinema. Sem contar as inúmeras campanhas solidárias promovidas por ele em benefício de instituições que abrigam idosos e crianças com câncer. Agora é a nossa vez de abraçar o Cláudio", reforça o comunicado escrito por amigos do artista.

