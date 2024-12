A atriz Olivia Hussey faleceu nesta sexta-feira (27), aos 73 anos, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo cineasta Marc Huestis. Embora a causa da morte não tenha sido revelada, Huestis contou ao jornal “San Francisco Chronicle” que Hussey lutava contra um câncer. A atriz foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2008

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Olivia Hussey Eisley, que partiu em paz em sua casa, cercada por seus entes queridos, no dia 27 de dezembro. Olivia era uma pessoa notável, cujo calor, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos que a conheceram”, diz a nota publicada no perfil oficial da atriz.