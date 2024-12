A- A+

luto Goleiro uruguaio da base de clube do Grupo City morre ao ser atingido por tiro De acordo com a imprensa uruguaia, o jovem teria tentado apartar uma briga de vizinhos

O goleiro Geral Froste, do sub-14 do Montevideo City Torque, clube uruguaio vinculado ao grupo City Football, que inclui o Manchester City, morreu na madrugada dessa quarta-feira (25) ao ser atingido por um tiro.

No X, o antigo Twitter, o Montevideo City Torque lamentou a perda.

“Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, goleiro da seleção sub-14 do clube. Acompanhamos seus familiares, amigos e colegas neste momento de tristeza para todos nós. Adeus, Geral”, lamentou o clube.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club.



Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros.



Hasta siempre, Geral ️ pic.twitter.com/YD4lhh4zea — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024

De acordo com a imprensa uruguaia, o jovem tentou apartar uma confusão entre vizinhos. Nesse momento, um dos envolvidos sacou uma arma e atirou. A bala atingiu o peito de Froste.

Ainda segundo a imprensa do Uruguai, o caso gerou comoção na vizinhança, em Montevidéu. Alguns moradores chegaram a localizar o autor do disparo e tentaram até incendiar a casa do suspeito. Ele teria passagem pela polícia.

Após ser atingido, o avô de Froste o levou até uma clínica para atendimento, mas o jovem morreu posteriormente.



