A- A+

FUTEBOL Sem clube após não renovar com o Flamengo e de férias, David Luiz mantém forma física em casa; veja Zagueiro de 37 anos passou quatro temporadas na equipe carioca

David Luiz e o Flamengo não chegaram em um acordo de renovação e o zagueiro deixou o clube após quatro temporadas. Com 37 anos, ele mantém a forma física neste final de ano treinando em casa e pelas ruas do condomínio em que mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

David Luiz foi comunicado por José Boto, novo diretor técnico da equipe de futebol, no último domingo que estava fora dos planos para 2025, e cumprirá apenas os últimos dias de seu contrato, que vai até 31 de dezembro.

Assista ao treino:

"Nunca desistir", escreveu o zagueiro na publicação.

O veterano encerra sua passagem pelo rubro-negro com 132 jogos, quatro gols, duas assistências e quatro títulos conquistados: uma Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).

Veja também

CAMPEONATO INGLÊS Haaland perde pênalti, Everton segura o empate e Manchester City amplia série negativa