LUTO Autor de 'W/Brasil', Jorge Ben Jor presta homenagem ao publicitário Washington Olivetto Publicitário morto no domingo era amigo próximo do cantor, que escreveu música em homenagem a ele

Autor de "W/Brasil", uma das canções mais conhecidas da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor Jorge Ben Jor publicou hoje em seu perfil no Instagram uma homenagem ao publicitário Washington Olivetto, que morreu ontem no Rio, aos 73 anos.

Os dois sempre foram grandes amigos, e Ben Jor escreveu "W/Brasil" em homenagem a Olivetto, que influenciou outras canções do músico. No texto, ele considera Olivetto como "o maior publicitário de todos os tempos" e fala do privilégio de ter sido escolhido amigo dele.

"Assim como eu, Washington tinha o amor pela caneta, pelas palavras e foi justamente com esse dom, que conseguiu deixar a vida das pessoas mais leve e alegre", escreveu Ben Jor na publicação que acompanha uma foto dos dois juntos em um dos eventos de revezamento da tocha olímpica no Rio de Janeiro, em 2016.

"Da mesma forma que a chama olímpica nunca se apagará, o legado de Olivetto também será eterno", afirmou Ben Jor.

