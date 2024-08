A- A+

silvio santos Barroso lamenta morte de Silvio Santos e exalta capacidade de diálogo do apresentador O presidente do STF lembrou que Silvio Santos chegou a ensaiar uma entrada no mundo político

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, lamentou neste sábado, 17, durante rápida entrevista ao SBT, a morte do apresentador e empresário Silvio Santos.



Além de prestar condolências aos familiares, Barroso se referiu a Silvio Santos como "uma figura extraordinária" e um homem público que "ajudava a formar opinião".

O presidente do STF lembrou que Silvio Santos chegou a ensaiar uma entrada no mundo político, mas que depois retornou para "outro quadrado", onde o apresentador foi uma das pessoas de "maior realização do País". O ministro exaltou ainda a capacidade de diálogo de Silvio Santos com pessoas de diferentes espectro políticos.



"A democracia é um tipo de regime político e sociedade aberta que tem lugar para as pessoas com as mais diferentes visões, e a capacidade de tratar quem pensa diferente de maneira educada, civilizada, respeito e consideração é um diferencial relevante e acho que ele Silvio Santos tinha", disse Barroso. "Num país que perdeu um pouco a civilidade é um símbolo que talvez tenhamos que resgatar", completou.



