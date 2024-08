A- A+

ORIGEM Silvio Santos: apresentador explicou significado e origem de Senor Abravanel, seu nome verdadeiro Ele era descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu responsável pelas finanças de Portugal e da Espanha no século XV

Um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos, que morreu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo, era, na verdade, um nome artístico. Ele, na verdade, se chamava Senor Abravanel. O nome tem origem judaica: o apresentador era o primogênito de um casal de imigrantes judeus da região da Grécia, mas cujos antepassados viveram na região da Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha.

Nos anos 1980, ele explicou, em um de seus programas, a origem do nome. Silvio - no caso, Senor - era descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu responsável pelas finanças de Portugal e da Espanha no século XV.

"O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos, Isabel e Fernando, para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Depois, quando chegou a inquisição, os reis católicos disseram 'você fica e o povo judeu vai'. Ele disse, 'não, o povo judeu vai e eu vou junto'", disse ele, visivelmente emocionado.

Leia também • Silvio Santos na Lapa: conheça vila operária onde nasceu o apresentador • Silvio Santos além do SBT: Empresário tinha negócios em vários setores • Silvio Santos: além de "A Pipa do Vovô", relembre as marchinhas e músicas do apresentador

"E foi para Salônica, na Grécia. De lá, então, meu pai, meu avô, tiveram o título Senor Dom Abravanel. Aqui no Brasil não existe Dom. o título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e 90 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer 'Dom Abravanel". "E foi para Salônica, na Grécia. De lá, então, meu pai, meu avô, tiveram o título Senor Dom Abravanel. Aqui no Brasil não existe Dom. o título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e 90 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer 'Dom Abravanel".

Segundo um comunicado divulgado pela família, o dono do SBT queria que, assim que morresse, fosse levado imediamente ao cemitério e enterrado conforme os ritos judaicos. "Ele pediu para que não explorássemos sua passagem", diz o texto.

Neste sábado, entidades ligadas à comunidade judaica lamentaram a morte do apresentador. A Confederação Israelita do Brasil (Conib), manifestou seu “respeito e reconhecimento a Silvio Santos, cuja trajetória ilustra o que há de mais admirável no empreendedorismo brasileiro”. Em nota, a entidade afirmou que “como membro da comunidade judaica, Silvio sempre fez questão de manter suas raízes e valores, tornando-se um símbolo de orgulho para judeus em todo o Brasil”.

Também em nota, a Federação Israelita do Estado de São Paulo lamentou “profundamente o falecimento de Silvio Santos”. “Sua trajetória, marcada por trabalho incansável, é um exemplo inspirador para todos nós”, diz o comunicado, que acrescenta que o dono do SBT honrou suas raízes judaicas ao incorporar “calores de generosidade e perseverança em tudo o que fez”.

Já Câmara de Comércio Brasil-Israel (BRIL Chamber) expressou “profunda admiração por Silvio Santos, um empreendedor visionário que transformou o cenário empresarial” no país. “Silvio Santos não apenas revolucionou a televisão, mas também serviu como um exemplo de sucesso e inspiração para a comunidade judaica no Brasil. Sua trajetória mostra o poder da perseverança e da criatividade”, afirma o comunicado enviado à imprensa.

Silvio Santos morreu em decorrência de uma broncopneumonia contraída após a contaminação por H1N1. Em respeito ao desejo do apresentador, a família anunciou que não haverá velório. Não há informações sobre o enterro.

Em carta, a família Abravanel afirmou que Silvio “pediu para que não explorássemos sua passagem”.

Veja também

DEPOIMENTOS Silvio Santos: vencedora da 'Casa dos Artistas', Bárbara Paz lamenta morte do apresentador