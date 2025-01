BBB 25: Aline e Vinícius discutem sobre relação da dupla

A- A+

Na madrugada desta quarta (29), após a segunda eliminação do Big Brother Brasil 25, a dupla Aline e Vinícius discutiram sobre sua relação dentro da casa.

Um dos motivos da briga foram as "grosserias" que aconteciam dentro da dinâmica da dupla, e relembraram troca de farpas que tomou lugar nesta segunda (27).

Aline afirmou que o brother a trata com "grosseria" o dia inteiro, o que foi rebatido por Vinícius: "É porque você só fica me tratando com grosseria quando você quer. Porque, quando você tá me dando suas patadas, eu não falo nada" afirma o promotor de eventos.

