Big Brother Brasil BBB 25: Edilberto e Raissa deixam o Big Brother no segundo paredão da temporada Dupla circense teve 50,70 % dos votos; eles disputaram a preferência do público contra Vitória Strada e Mateus e os irmãos Diego e Daniele Hypolito

O segundo paredão desta temporada do Big Brother Brasil (BBB 25) teve como eliminados a dupla Edilberto e Raissa, pai e filha artistas circenses, que tiveram 50,70% dos votos.

A segunda dupla a deixar a “casa mais vigiada do Brasil” disputou a preferência do público contra Vitória Strada e Mateus (amigos), que tiveram 43,51%, e Daniele Hypolito e Diego Hypolito (irmãos), que fecharam a votação com apenas 5,79%.

Segundo anunciou o apresentador Tadeu Schmidt, esta foi a segunda e última eliminação em dupla do BBB 25. Schmidt já havia dito, logo na estreia do programa, que o jogo seria dividido em duas fases. Mas, não se esperava que seria tão rápido.



Sobre a dupla eliminada

Natural da cidade de Elói Mendes (MG), foi em Ubá, município do mesmo estado, que Edilberto decidiu construir sua vida e carreira.

O palhaço de circo é casado com a também mineira Graziele há 20 anos e, juntos, eles são pais de três meninas, a mais velha, Raissa, de 19 anos, que o acompanhou no reality, se espelhou no pai ao seguir os passos no circo montado pela família, onde ela se apresenta rodando bambolês e como arqueira.



