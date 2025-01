BBB 25: Daniele e Diego, Edy e Raissa e Mateus e Vitória estão no paredão

A- A+

As duplas Daniele e Diego, Edy e Raissa e Mateus e Vitória estão no segundo paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (26). A berlinda envolveu diversas etapas, incluindo Big Fone, indicação do líder, votação entre os participantes, contragolpe e a prova Bate e Volta. A eliminação será realizada na próxima terça-feira (28). Durante esta primeira fase do programa, ambos os integrantes da dupla eliminada deixam a competição.

Daniele Hypolito e Diego Hypolito, que foram os anjos da semana, concederam a imunidade a Aline e Vinícius. Já os líderes Diogo e Vilma indicaram Mateus e Vitória, dupla do camarote, diretamente ao paredão. A indicação foi justificada por serem a única opção disponível no “Na Mira do Líder”.

A dupla formada pela atriz e seu melhor amigo acabou se juntando a Edy e Raissa, que foram enviados ao paredão momentos antes, após Camilla atender ao Big Fone no início do programa.

Votação da Casa

Na formação do Paredão, Vitória e Mateus, que já estavam emparedados, votaram em Eva e Renata. Maike e Gabriel escolheram Daniele e Diego, assim como Edy e Raissa, que também estavam na berlinda.

Camilla e Thamiris, imunizadas pelo Big Fone, votaram em Eva e Renata, enquanto Eva e Renata retribuíram o voto, optando por Daniele e Diego. João Gabriel e João Pedro também votaram na dupla Daniele e Diego, enquanto Delma e Guilherme direcionaram seu voto para Gracyanne e Giovanna.

Os imunizados Aline e Vinícius votaram em Maike e Gabriel, e Gracyanne e Giovanna votaram em Eva e Renata. Por fim, Daniele e Diego votaram em Eva e Renata.

Com a votação encerrada, as duplas mais votadas pela casa foram Eva e Renata e Daniele e Diego com quatro votos cada. A decisão final ficou nas mãos dos líderes, que optaram por enviar os irmãos da ginástica, Daniele e Diego, para a berlinda.

Contragolpe

Os emparedados Edy e Raissa tiveram direito a um contragolpe e indicaram os pernambucanos Delma e Guilherme para o paredão.

Bate e Volta

Três duplas disputaram a prova Bate e Volta: Daniele e Diego, Delma e Guilherme e Edy e Rayssa. Na disputa, os participantes enfrentaram três fases. Na primeira, com seis cabines, apenas as de números 01, 03 e 05 estavam premiadas, e quem acertou avançou. Na segunda fase, com seis cabines, as premiadas eram 09, 10 e 12, permitindo que os acertadores seguissem para a etapa final. Na última fase, com quatro cabines, apenas a de número 13 estava premiada.

Os pernambucanos Delma e Guilherme foram os sortudos dessa competição e escaparam do paredão. Além disso, cada um ganhou R$ 10 mil de prêmio do patrocinador.

Na Mira do Líder

Tadeu Schmidt conversou com os participantes da casa momentos antes de liberar a festa de sexta-feira (24).

Durante o diálogo, ele solicitou que Diogo e Vilma escolhessem três duplas para a Mira do Líder.

As escolhas foram: Aline e Vinícius, Mateus e Vitória, e Camilla e Thamiris. Diogo apresentou sua justificativa para as indicações.

"Hoje preciso dar o alvo para alguém e fiquei procurando motivos pra dar o alvo. Camilla e Thamiris, a gente teve um estremecimento essa semana. Vitória e Mateus votaram na gente na semana passada e a gente continua como alvo deles. Aline e Vinícius também por conta da semana que tivemos. De tudo que a gente tá vivendo aqui nesse período e também tenho motivo."

Das três possíveis indicações dos líderes da semana, duas duplas ficaram imunes e apenas Mateus e Vitória restaram como alvo.

Perfil dos emparedados

Os irmãos Hypolito, conhecidos pela atuação na ginástica olímpica, também farão parte do Big Brother Brasil 25. Daniele, de 40 anos, é a ex-ginasta com o maior número de participações do Brasil na ginástica em Jogos Olímpicos e vice-campeã Mundial em 2001.

Ela entrará na casa ao lado do irmão, Diego Hypolito, de 38 anos, medalhista nos Jogos Olímpicos de 2016. Nascidos em Santo André, São Paulo, os irmãos têm uma carreira consolidada na ginástica.

Edilberto, de 42 anos, entra no BBB com a sua filha Raissa, de 19 anos. Ambos são de uma família de circenses e moram em Ubá, Minas Gerais. A dupla tem o costume de viajar na caravana do circo por cidades do interior.

Edilberto, mais conhecido como Ed, é natural de Elói Mendes e iniciou a carreira artística como palhaço aos cinco anos e é da 6ª geração de uma tradicional família circense. Sua filha Raissa é natural de Ubá, em Minas Gerais, e entra solteira no reality. Assim como o pai, ela foi inserida no ambiente do circo desde pequena, além disso, eles compartilham o mesmo temperamento, segundo Edilberto.

Vitória Strada, de 27 anos, é famosa pelos papeis que vem colecionando na televisão. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz atua como modelo desde dos 12 anos.

Vitória levou o amigo e arquiteto Mateus Pires. Nascido em São José dos Campos, em São Paulo, o paulista de 28 anos foi parar no Rio de Janeiro por conta da profissão do pai, que é militar da aeronáutica e precisava se mudar de cidades.



