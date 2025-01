BBB 25: apagão, gritos, fumaça e barulho de sirene na casa assustam participantes

A- A+

Na tarde de quinta-feira (30), o elenco do BBB 25 foi surpreendido com um som de sirene e as luzes da casa apagando e acendendo. No primeiro momento, aconteceu no Quarto Fantástico, enquanto Maike, Gabriel, João Pedro e João Gabriel dormiam.

Ao ouvir o som de gritos soando pela casa, seguidos por um barulho de sirene, os brothers se reiniram na cozinha. "É o Diogo, né, gente?", Vitória Strada questionou, então, se a Central do Líder teria sido usada, mas Diogo Almeida nega.

Na sala, uma fumaça toma conta da casa, enquanto as luzes estão apagadas, e as portas para a área externa estão fechadas. Para o alívio dos brothers, ao chegar ao jardim, eles descobrem que se trata de uma ação do reality.

