Big Brother Brasil BBB 25: Diego Hypolito encara o "Botão de Desistência" e é consolado por Aline O brother cantava um louvor enquanto parou por alguns instantes diante do temido botão

Vivendo momentos de insegurança nestes últimos dias – especialmente nesta quinta (23) –, Diego Hypolito protagonizou uma cena tensa no começo da noite.



Por alguns instantes, enquanto cantava um louvor, o brother encarou o temido "Botão de Desistência", que fica na sala da "Casa mais vigiada do Brasil". Esse é o botão que, se acionado, significa a saída, em definitivo, do brother ou sister da casa.

A baiana Aline (atual líder, junto com Vinicius) percebeu que o brother não estava bem e se aproximou, perguntando: "Você está bem?". Os dois, então, se abraçaram.

Na programa desta quinta (23), acontece a Prova do Líder, e a atual dupla que está com o título poderá vetar uma das outras duplas da casa de participar do Jogo.

