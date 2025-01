A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: dono de circo que entrou no reality tentou se eleger vereador e teve votação pífia Ele também teve suas contas inicialmente desaprovadas pela Justiça Eleitoral

Antes de entrar no Big Brother Brasil, Edilberto César Simões, 42 anos, tentou vaga em outra casa — a legislativa, mais especificamente na Câmara de Veredores de Ubá, pequeno município de Minas Gerais.

Edilberto, que é dono de circo e palhaço, foi candidato a vereador pelo Rede Sustentabilidade (REDE) na cidade nas eleições de 2020.

Ediberto, no entanto, teve um resultado pífio nas urnas, recebendo apenas 52 votos. E suas contas foram inicialmente desaprovadas pela Justiça Eleitoral.

Segundo o site Metrópoles, ele a doação de material gráfico recebida por Edilberto foi feita por um candidato a prefeito de outro partido da coligação, o que, segundo a Justiça, infringia as regras estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Mas Edilberto recorreu da decisão e, no final, acabou tendo as contas aprovadas.

Ediberto entrou no Big Brother Brasil com sua filha, Raissa. Ele é casado e, além de Raissa, ele tem outras duas filhas. Em 2016, ele fundou o “Circo Onix Espetacular”, que roda cidades do interior.

O BBB começa na próxima segunda-feira (13), na TV Globo.

Nesta quinta-feira (9), Tadeu Schmidt anunciou, durante a programação em flashes ao vivo, os nomes famosos (do Camarote) e anônimos (da Pipoca) desta edição, que, pela primeira vez, será jogada em duplas.

