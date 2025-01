A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Foi convite? Maike e Gabriel dão a entender que dupla não entrou por inscrição Em conversa sobre o processo de entrada no reality, datas ditas pelos brothers não batem com as dos demais pipocas

Na madrugada desta terça (28), em conversa na área externa da casa do BBB, a dupla Maike e Gabriel levantou uma suspeita sobre sua participação no reality: eles deram a entender que foram convidados para entrar no Big Brother Brasil, e não fizeram inscrição, como é exigido no caso dos participantes Pipoca.

Eles conversavam com Vitória Strada, Giovanna, Mateus e Thamiris e contavam como foi rápido o processo da entrada deles no reality.

“A nossa cronologia aqui foi muito rápida. Foi o dia um, dia dois, dia três, dia oito, dia 16… Dia 7 já. Aliás, dia 10, 23 e dia 7”, disse Maike. Gabriel acrescentou: “Tudo pra gente aconteceu em dois meses”.

Porém, as datas ditas por eles não coincidiam com as dos demais participantes. No que Vitória Strada, então, questiona: “Mas vocês se inscreveram tarde?". Gabriel, meio que despistando, diz: "A gente não sabe se podemos falar".

O assunto repercutiu na web e internautas já estão chamando Maike e Gabriel de participantes “Pipoca Gourmet”.

Veja também