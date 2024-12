Beyoncé faz espetáculo de grandes proporções no intervalo do NFL: saiba como foi

A- A+

Durou pouco mais de 15 minutos mas foi impactante a apresentação ao vivo, na noite desta quarta-feira, dia de Natal, da cantora Beyoncé no intervalo do NFL.

Transmitido pela Netflix, o show se concentrou no repertório do mais recente álbum da cantora, “Cowboy Carter” e contou com banda, convidados ilustres e muitos figurantes, em um espetáculo de grandes proporções, que tomou o campo do NRG Stadium, em Houston (cidade natal da cantora), onde se enfrentavam o Baltimore Ravens e Houston Texans.

O “Beyoncé Bowl” começou nos corredores do estádio, com a cantora chegando de cavalo enquanto cantava “16 carriages”. Já em “Blackbird”, ela teve a companhia das quatro cantoras negras que gravaram com ela a canção no disco: Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy e Reyna Roberts.

Já no campo, com banda militar, e muita movimentação, Beyoncé seguiu por “Ya Ya” e por “My House”, esta do álbum “Renaissance”(2022).

Em ritmo de pot-pourri, a cantora voltou a “Cowboy Carter” trazendo convidados como Shaboozey (para “Sweet Honey Buckiin'”) e Post Malone (“Levii's Jeans”), além de atacar de “Jolene” e de “Texas hold 'em”, que ela estreou ao vivo e na qual dançou com a sua filha, Blue Ivy, antes de terminar a apresentação, sendo içada para as alturas em momento apoteótico.

“Estou muito honrada por estar no Texas agora”, disse Beyoncé. “É justo que façamos ‘Texas hold ‘em’ pela primeira vez em Houston, no Texas, no Natal. Vocês me ajudam a cantar!”

Ao fim, ela agradeceu: “Feliz Natal, Deus abençoe a todos, muito obrigada.” E aí apontou os dedos para o chão enquanto uma bandeira se desenrolava abaixo dela, com um “bang” escrito.

