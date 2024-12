A- A+

Celebridades Beyoncé leva a filha Blue Ivy para o palco na estreia de "Cowboy Carter", nos Estados Unidos Apresentação aconteceu no show do intervalo entre Ravens e Texans; Mãe e filha dançaram juntas no palco

Na quarta-feira (25), a superestrela Beyoncé subiu ao palco durante o jogo Ravens-Texans em sua cidade natal, Houston, Texas, para uma performance de tirar o fôlego chamada de "Beyoncé Bowl".



Com uma entrada triunfal montada em um cavalo e usando um vestido de penas brancas e um chapéu de cowboy, a cantora abriu o show com a canção "16 Carriages".

Ao descer do cavalo e caminhar pelos fundos do estádio, a estrela vestiu uma faixa vermelha, branca e azul com os dizeres "Cowboy Carter" para cantar seu cover de "Blackbird". De repente, Beyoncé apareceu no centro do campo com um body deslumbrante para cantar "Ya Ya".

Luzes formando a letra "My House" foram projetadas nas arquibancadas, deixando a multidão enlouquecida, enquanto Beyoncé marchava ao som de "Riverdance". Ela atravessou o campo cercado pela banda marcial, onde foi recebida por Shaboozey, que aparece em sua música "Sweet Honey Buckiin".

O evento repleto de estrelas continuou com Post Malone cantando "Levii's Jeans" antes de Beyoncé subir na caçamba de uma caminhonete vintage para cantar "Jolene".

Mãe e filha no palco

Beyoncé encerrou o show com seu hit "Texas Hold 'Em" e logo foi acompanhada por sua filha de 12 anos, Blue Ivy. A apresentação foi parte do primeiro NFL Christmas Gameday da Netflix.



Sob seu acordo com a NFL, o jogo Ravens-Texans, assim como o jogo Chiefs-Steelers, estarão disponíveis para assistir até três horas após o término da transmissão ao vivo. Portanto, o jogo Ravens-Texans expirará por volta das 23h.

Acompanhada por uma versão a cappella de sua música de abertura de Cowboy Carter, "American Requiem", Beyoncé ficou em frente a um microfone em cima de um carro antigo decorado com rosas vermelhas, antes que um holofote brilhasse sobre ela.

Então, uma bola de futebol foi jogada para ela e o vídeo girou para um close-up do músico, vestindo traje patriótico e um chapéu de cowboy branco. Um cartão de título então compartilhou mais informações sobre a próxima apresentação.

Esta não é a primeira vez que Beyoncé se apresenta em um jogo da NFL. Em 2013, a estrela foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl e o Destiny's Child se reuniu no palco.

Então, em 2016, ela fez uma aparição surpresa e cantou "Formation" quando o Coldplay era a atração principal.

