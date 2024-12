Beyoncé se apresenta nesta quarta-feira (25), em intervalo de jogos de futebol na Netflix

A- A+

Enquanto as famílias estão limpando os papéis de presente na tarde de Natal, a Netflix trará uma rodada dupla de jogos da NFL e um show de intervalo com Beyoncé.

O entretenimento festivo de quarta-feira (25) será um teste de grande destaque para o serviço de streaming, seis semanas após a transmissão ao vivo da luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que enfrentou vários problemas técnicos. A Netflix nunca transmitiu jogos da NFL antes.

Beyoncé, que foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl em 2013, se apresentará por volta das 20h (nota da redação: horários de Brasília), no intervalo do jogo das 18h30 entre Baltimore Ravens e Houston Texans. O show acontecerá no NRG Stadium, em Houston, cidade natal da cantora.





"Acho que o apelo dela, o interesse que ela terá e trará de uma perspectiva mais ampla, até mesmo com nossa base de fãs, será incrível", disse Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, em uma coletiva de imprensa este mês, durante a reunião anual dos proprietários perto de Dallas.

"Será incrível ver isso ganhar vida, e achamos que é uma ótima maneira de enriquecer o dia."

O jogo das 15h, em que o Pittsburgh Steelers recebe o Kansas City Chiefs (e possivelmente Taylor Swift), começará com uma apresentação gravada de Mariah Carey, que se autodenomina a Rainha do Natal.

Em maio, a NFL e a Netflix anunciaram um acordo de três anos para transmitir os jogos da liga no Dia de Natal. Os jogos oferecem à Netflix, que tem experimentado eventos ao vivo por meio de especiais de comédia e reality shows, um valioso produto de entretenimento.

Os jogos da NFL estão consistentemente entre os programas de televisão mais assistidos nos Estados Unidos, e os três jogos do Dia de Natal do ano passado tiveram uma audiência média de mais de 28 milhões de espectadores.



A base de 283 milhões de assinantes globais da Netflix foi atraente para a NFL, que está expandindo sua presença internacional e trabalhando mais de perto com serviços de streaming na produção de documentários.

Schroeder disse que a Netflix abordou a NFL sobre adicionar uma estrela musical no Natal para ampliar o interesse além dos fãs de esportes. A Netflix então garantiu Beyoncé, que já ganhou 32 Grammys, um recorde, e lançou o álbum country "Cowboy Carter" em março.

Os jogos e o show de intervalo trarão uma pressão maior sobre as capacidades tecnológicas da Netflix. A luta entre Paul e Tyson, que a Netflix afirmou ter atingido o pico de 65 milhões de streams, foi marcada por problemas de buffering e má qualidade de áudio.

"Acho que houve alguns obstáculos, certamente, com a Netflix", disse Schroeder, "mas tudo o que vimos, acreditamos no plano deles, no trabalho que estamos fazendo em conjunto, e estamos incrivelmente confiantes."

A Netflix contará com a CBS, uma das parceiras tradicionais da NFL na televisão, para produzir ambos os jogos de quarta-feira. O serviço de streaming montou uma equipe de talentos no ar emprestados de outras redes, incluindo NBC e ESPN.

