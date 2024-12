A- A+

Música De Beyoncé a Boogarins, os 24 discos imperdíveis de 2024 Do pop ao jazz, do rap ao rock, da MPB ao funk, O GLOBO ajuda o ouvinte a aproveitar seu recesso de fim de ano para ficar em dia com os lançamentos

Então é Natal... e que discos de 2024 você ouviu? Com lançamentos sendo feitos praticamente todos os dias, é impossível mesmo acompanhar.

Mas O Globo ajuda o ouvinte a aproveitar seu recesso de fim de ano para ficar em dia, selecionando 24 álbuns imperdíveis que saíram do primeiro dia de janeiro até o começo deste mês.

Do pop ao jazz, do rap ao rock, da MPB ao funk, tem para todos os gostos.

Imagine um álbum que unisse um dos mitos da MPB que mais fascinam público e músicos pelo mundo (Milton Nascimento) à cantora, compositora e contrabaixista americana que mais tem ajudado o jazz a se renovar e a conquistar plateias jovens (Esperanza Spalding, ganhadora de cinco prêmios Grammy).

De um antigo sonho de Esperanza nasceu “Milton + Esperanza”, disco gravado no Brasil, após a aposentadoria de Milton dos palcos.

Temas clássicos do brasileiro, uma inédita sua (“Um vento passou”, dedicada a Paul Simon), hinos dos Beatles e de Michael Jackson, mais temas de Esperanza feitos para Milton compõem o repertório do delicado e jazzístico álbum, que ainda conta com participações de Simon, Dianne Reeves, Guinga, Tim Bernardes e Maria Gadú.

“Cowboy Carter” – Beyoncé

Segundo álbum de uma série temática de três (o primeiro foi “Renaissance”, de 2022), “Cowboy Carter” foi aguardado como a reivindicação da artista negra e identificada com as pautas progressistas do seu inalienável direito de fazer um disco de country – gênero musical americano que, ao longo dos anos, veio ganhando a fama de branco e reacionário demais.

De forma brilhante, Beyoncé transita pelo universo temático do country (Deus, armas, rodeio, a pureza do homem do campo, valores familiares, dramas conjugais), em canções que podem ser interpretadas tanto de forma geral (os descaminhos da América no Século XXI) quanto pessoal (a mal digerida traição do marido e empresário, Jay-Z).

“Caju” – Liniker

Álbum que, em menos de 24 horas de lançado, já tinha alcançado seis milhões de reproduções (e que fez de Liniker a grande vencedora do Prêmio Multishow), “Caju” é, nas palavras da artista, “um disco solar, quente, pop, longo, de muita tinta e de minutagem extensas”.

O título se refere ao seu alter ego, o personagem para quem ela escreve uma carta, falando de memórias bonitas e da possibilidade de um dia eterno de sol.

Dançando entre o samba, o jazz e o r&b, “Caju” é como um filme, cheio de participações especiais.

Lá estão a estrela do brega Priscila Senna, Pabllo Vittar, Lulu Santos, Melly, BaianaSystem, Anavitória, o pianista de jazz Amaro Freitas e a dupla de produtores Tropkillaz.

Ou seja: é um filme no mais puro technicolor.

“Wall of eyes” – The Smile No segundo álbum do grupo formado por dois integrantes chave do lendário Radiohead (o vocalista/tecladista Thom Yorke e o guitarrista Jonny Greenwood) com o baterista Tom Skinner (do grupo de jazz Sons of Kemet), o ouvinte vai encontrar aprimoramento e uma concisão orgânica, mas com toda paranoia, desolação e psicodelia do primeiro álbum.

Especialistas na construção de estados alterados de consciência, Yorke (um melodista admirável, além de cantor capaz de exprimir toda angústia do mundo com seu falsete) e Greenwood (guitarrista que expandiu sua criatividade para a orquestra, em trilhas para os filmes de Paul Thomas Anderson) encontraram na liberdade jazzística de Skinner uma forma de enveredar por caminhos ainda não trilhados pelo Radiohead.

“Boca cheia de frutas” – João Bosco

Segundo o cantor, violonista e compositor de 77 anos, seu novo álbum é, além de uma intensa expressão da saudade do parceiro Aldir Blanc (1946-2020), um retrato dos últimos quatro anos de Brasil.

É o disco “de maior fluidez” de toda sua obra, cheio de referências às heranças indígenas e africanas do país, que “começa com um certo ceticismo, uma certa distopia”, depois “ganha um fôlego com a delicadeza e a singeleza de ‘E aí?’”, e por fim parte para o sonho e a utopia, com “Cio da terra” (clássico de Chico Buarque e Milton Nascimento) e “Boca cheia de frutas” (a faixa-título, uma das muitas que João compôs no disco com o filho, Francisco Bosco).

“GNX” – Kendrick Lamar

Ao fim de um ano marcado por uma longa troca de acusações pesadas com o rapper canadense Drake ( a ponto de este ter acusado a gravadora dos dois, a Universal, de favorecimento das músicas-ataque do oponente), o californiano Kendrick Lamar deu a mostra que não foi, por acaso, o vencedor da contenda.

No fim de novembro, sem avisar, ele lançou “GNX”, seu sexto álbum, um disco tão forte quanto aqueles que fizeram sua fama, como “Good kid, M.A.A.D city” (2012) e “To pimp a butterfly” (2015).

Novamente, ele é o pregador e a autoridade moral com as melhores rimas e histórias, num disco que vai na contramão do atual hip hop: poucas participações estreladas e bases que remetem aos velhos tempos do rap, nos anos 1980.

“Funk Generation” – Anitta

Uma homenagem ao funk (apenas funk, sem essa de “funk carioca”; James Brown daria sua bênção, do alto de seu trono de Godfather of Funk)? Uma atualização do gênero? Funk para exportação?

Um pouco de tudo, e não exatamente tudo. Nas letras, Anitta mistura espanhol, inglês e português — com vantagem para o idioma de Maluma e Shakira, que a cantora sabe muito bem jogar o jogo e tem consciência de que o mundo hispânico é um belo mercado a se conquistar —, mas o tamborzão do funk (carioca?) aparece em praticamente todas as 15 faixas. Com uma média de 140 segundos por música, a moça de Honório Gurgel dá aos fãs o que eles querem.

”Songs of a lost world” – The Cure

Inventor de um estilo do rock, o grupo liderado pelo inglês Robert Smith levou 16 anos para aprontar seu 14º álbum” – e a espera valeu a pena. Síntese do que é o Cure (meio como os clássicos “Disintegration”, de 1989, ou “Pornography”, de 1982), ”Songs of a lost world” se move num mundo próprio, onde as coisas acontecem de forma mais lenta, quase sempre envoltas em bruma.

O disco começa com “Alone”, faixa com a qual o grupo tem feito a abertura de seus shows: uma bela e épica canção, na qual dispensa modernidades e a voz de Smith só entra aos 3m22.

E segue por outras um pouco mais agitadas, como “A fragile thing”, “Warsong” e a violenta “Drone:Nodrone”. Beleza e perigo ainda rondam o Cure em 2024.

“Pra você, Ilza” – Hermeto Pascoal

Reunião dos temas instrumentais que o Bruxo dedicou a Ilza Souza Silva, mãe de seus seis filhos e sua companheira de 1954 a 2000 (ano em que faleceu, vítima de câncer).

Hermeto escolheu 13 entre um total de 198 partituras registradas em um caderno escrito entre 1999 e 2000. Na hora de gravar, levou apenas com a partitura bruta indicando melodia e harmonia.

Sentado numa poltrona, foi dizendo cada nota e ritmo que os músicos devessem executar e, ainda por cima, criou novas partes para as músicas, tudo na hora.

Coube aos velhos escudeiros Itiberê Zwarg (baixo), Ajurinã Zwarg (bateria), André Marques (piano), Jota P (saxofone) e Fábio Pascoal (percussão) ir atrás dele — e o deleite, nessa perseguição, é todo do ouvinte.

“Romance” – Fontaines D.C.

De Arctic Mokeys a Måneskin, a busca pela grande nova banda de rock dos anos 2000 rendeu incontáveis discussões. Em 2024, quem mais chegou perto de um consenso foram os irlandeses do Fontaines D.C..

Desde 2019 lançando álbuns, eles chegam tinindo ao seu terceirão, “Romance”, um disco de memoráveis canções, que não se atêm a um modelo sonoro apenas.

Originalmente partidários do pós-punk, eles abriram o leque naquele que pode ser considerado, ao mesmo tempo, o seu trabalho mais pop e conciso, e também o mais pesado, com guitarras que roncam em faixas como “Here´s the thing”.

Um bom disco para quem reclamava não haver mais no mainstream do rock bandas com personalidade e ambição.

“Invisible woman” – Silvia Machete

O segundo álbum de uma trilogia da persona Rhonda da cantora chama a atenção pela elegância e pela autoridade com que ela mergulhou em um repertório próprio (composto com o baixista Alberto Continentino), todo em inglês, com referências a um tipo de música com sabores soul e lounge, que se não existiu de fato ali na Califórnia dos anos 1960 e 70, bem que poderia ter existido.

Mais do que uma aventura em um estilo, imaginado ou não, “Invisible woman” concentra as experiências de Silvia carreira afora, num desses LPs de vinil que rodariam sem parar na vitrola.

“CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

No cenário do rap, o californiano Tyler, The Creator, de 33 anos, é celebrado como um dos nomes mais criativos e relevantes, por mais que as muitas polêmicas (especialmente relacionadas a uma suposta misogonia) tendam a nublar o valor artístico de seus trabalhos.

Oitavo álbum do rapper, “CHROMAKOPIA” é um daqueles discos que surpeendem tanto pela quantidade de convidados – Childish Gambino, Daniel Caesar, Doechii, GloRilla, Lil Wayne, Sexyy Red, entre outros – quanto pela diversidade musical e cênica e pela variedade de temas – pressões da fama, paranoia, família, homofobia – com as quais esse maestro do caos lida, pela via de suas personas, sem medo de se enventualmente contradizer.

Porque Tyler não veio a esse mundo para explicar nada.

“Y’Y” – Amaro Freitas

Quarto álbum do pianista que em menos de dez anos saiu de uma igreja evangélica da periferia do Recife para os principais palcos do jazz do mundo, “Y’Y” chegou com uma proposta muito clara: a de conduzir o ouvinte por uma imersão no universo amazônico, que envolve um mergulho na floresta, nos rios e, por fim, no oceano.

Mas, além de mergulho na selva majestosa, o disco acabou sendo, nas palavras de Amaro, “uma celebração da diáspora africana que reverberou de formas diferentes em cada lugar”, na qual ele reuniu estrelas do novo jazz, como o guitarrista americano Jeff Parker, o flautista inglês Shabaka Hutchings e a harpista americana Brandee Younger.

“Orquídeas” – Kali Uchis

No meio do time de cantoras que despontaram globalmente no streaming, a partir do entroncamento do r&b com o pop latino, a americana-colombiana Kali Uchis parece ter de fato chegado a algo com “Orquídeas”.

Em seu quarto álbum, ela não só consegue inebriar, mas atinge um nível de sofisticação, coesão e ambição que poucas de suas colegas conseguiram.

Da flor nacional da Colômbia, Kali pega a riqueza de cores e perfumes num disco em que enfim encontrou espaço para mostrar toda a versatilidade de sua voz, treinada no doo wop, soul e diversos estilos da música latina.

“No rastro da Catarina” – Cátia de França

Uma das artistas mais singulares da MPB, a cantora, compositora e violonista paraibana ressurgiu em 2024 com álbum de psicodelia quase setentista e energia de adolescente, no qual conseguiu traduzir em estúdio, com a sua banda, a sonoridade vigorosa dos shows recentes.

Descoberta por toda uma nova geração a partir do relançamento em LP, em 2021, de “20 palavras ao redor do Sol” (1979), Cátia mexeu nos arquivos e encontrou composições das mais diferentes épocas.

Algumas, bem antigas, como “Indecisão”, um poema romântico que escreveu em 1962, aos 14 anos, e só agora musicou.

Já “Negritude”, de 1972, surpreende pela força da letra: “Já não tenho medo/ minha pele agora é minha lei/ meu cabelo é diferente/ a vasta mistura me torna mais gente”

“Tortured Poets Department” – Taylor Swift

Matar e morrer de amor, matar o mau amor, mas tudo com muita classe. Sintetizadores bonitos e tiradas espirituosas em canções que vão render ainda um ano inteiro de especulações acerca de quem foram compostas.

A cantora segue à risca o script de seus últimos álbuns (inclusive com a colaboração de seus parceiros e produtores de fé, Jack Antonoff e Aaron Dessner) no disco mais aguardado mundialmente em 2024 (e duas horas depois de lançar este “Tortured Poets Department”, Taylor soltou uma segunda parte, batizada como "The Anthology", com outras 15 faixas).

É uma boa coleção de canções muito bem produzidas, com a intenção de criar um pouco mais ou um pouco menos de drama. Coisa de quem conhece muito bem o ouvinte com quem está falando ao pé do ouvido.

“Não tem rolê tranquilo” – Deize Tigrona

Em seu novo álbum, a pioneira feminina do funk da Cidade de Deus (de um tempo em que ainda não havia Anitta) vai além do gênero, trabalhando com um poderoso trio de produtoras mulheres (Iasmin Turbininha, Larinhx e Badsista) e partindo para uma visão mais psicodélica e aventureira do sexo e do prazer, depois de uma série de experiências que incluíram uma turnê pela Europa, o fim de um longo casamento e o pedido de demissão da Comlurb, depo de muitos anos varrendo ruas.

— O disco veio desse exagero de querer viver com os amigos, conhecendo pessoas e tudo mais. Passei situações que são assim para guardar na memória, são memórias boas, mas, ao mesmo tempo, bem intensas. Meus amigos é que falavam: “Não tem rolê tranquilo!” — conta Deize

“All born screaming” – St. Vincent Cantora, guitarrista, ícone fashion e LGBTQIAPN+ (já namorou as atrizes Cara Delevigne e Kristen Stewart), atriz, roteirista e diretora de cinema, a americana Annie Clarke, de 41 anos (que se apresenta em maio do ano que vem no festival Popload, em São Paulo), agora acrescenta aos seus títulos o de produtora musical, função na qual debutou neste sétimo (e mais variado) álbum do seu projeto solo, o St. Vincent.

Com faixas que vão do rock industrial ao reggae, “All born screaming” soa como um tributo de Annie à música que ouviu na adolescência, nos anos 1990.

Não por acaso, participam do álbum Dave Grohl (baterista do Nirvana e líder dos Foo Fighters) e Josh Freese (que tocou em vários discos de rock dos 90 e hoje é baterista do FF).

“OPROPRIO” – Yago Oproprio

O álbum de estreia do artista da periferia paulistana parte do boombap, a sua origem musical, para uma viagem pelo que a música brasileira tem de mais criativo.

Muito mais do que um disco de rap, “OPROPRIO” é um relato – melancólico, às vezes, mas sempre poética e com muito flow — das vivências de um homem de 29 anos que já passou por poucas e boas.

Yago honra a influência de gigantes como Sabotage e Black Alien com um trabalho no qual o talento e o cuidado estão impressos em todo canto, das letras à capa.

“Hit me hard and soft” – Billie Eilish

Para uma hitmaker com pretensões artísticas, o “desafiador” terceiro álbum pedia uma mudança de rumo, repensando o passado e desafiando os fãs.

Em “Hit me hard and soft”, Eilish e o irmão Finneas expandem ainda mais seu território sonoro, deleitando-se com a eletrônica e sutilezas luxuosas, enquanto honram e distorcem as estruturas pop.

Ao mesmo tempo, a cantora assume uma tarefa mais convencional: escrever canções, especialmente canções de amor, que não tenham que ser todas sobre ela.

O conjunto conciso de 10 músicas é um contraste deliberado com os álbuns prolixos da era do streaming, como os recentes de Taylor Swift e Beyoncé.

“Bacuri” – Boogarins

Referência brasileira da psicodelia mundial, o grupo de Goiânia lançou em 2024, depois de cinco anos longe dos álbum de inéditas, a sua obra da pandemia: “Bacuri”, disco que o guitarrista Benke Ferraz considera “o mais estéreo, completo, que a gente fez”.

Gravado de forma caseira, em Sâo Paulo, com Alejandra Luciani, engenheira que cuida do som dos Boogarins nos palcos, ele traz composições de todos os integrantes, buriladas com muita calma pela banda antes de entrar em estúdio, e todo um cuidado em levar para o disco o seu som ao vivo.

Só a abertura, com “Bacuri”, “Copro asa” e “Chuva dos olhos”, já mostra um disco maduro, possivelmente radiofônico, que avança nas influências do Clube da Esquina.

“No Name” – Jack White

Lançado de surpresa, o sexto álbum solo do criador dos White Stripes Jack White é mais um dos inusitados discos que ele tem se comprometido ao lançar ao longo da carreira.

Símbolo de tudo aquilo que o rock tem de mais cool – seja a obsessão por sonoridades vintage, guitarras estranhas, cortes de cabelo e roupas fora do comum –, Jack chegou desta vez mais próximo de sua antiga banda do que jamais havia chegado.

“Old scratch blues”, “Archbishop Harold Holmes” e “Number one with a bullet” são faixas que trazem aquele peso e o descontrole clássico dos tempos dos WH (só falta mesmo a bateria violenta, à beira do amador, de Meg White), mas com informações novas, recolhidas ao longo dos últimos anos.

“Paisagem” – Tuyo

Consagração de um dos mais grandes fenômenos da música indie brasileira, o terceiro álbum do trio captura a magia criada nos palcos, com sonoridades vaporosas de sintetizadores, violões dolentes, batidas de house music e angelicais harmonias vocais.

As canções continuam repletas de melodias aliciantes, de emoção à flor da pele e de sonoridades escolhidas a dedo, com alguns luxos novos, como o arranjo de cordas de Arthur Verocai em “Apazigua” – o pop dos anos 2020 se encontra com o esteta da MPB dos 70, num resultado que é lindo de se chorar.

“Brat” – Charli XCX Artista que foi do underground ao mainstream ao longo de uma década, a inglesa enfim conquista as atenções do mundo com um álbum de muito bom gosto e muito bem equilibrado entre as tendências pop (sem a qual não se conquista as paradas de sucessos) e uma estética repleta de estranhezas, burilada com gosto por produtores como George Daniel, AG Cook, Easyfun, Hudson Mohawke e Gesaffelstein.

É um disco, empolgante, vivo, feroz e original, no qual a cantora ainda consegue expor suas vulnerabilidades em letras bem sacadas.

