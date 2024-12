Fernanda Torres: Canal Brasil exibe maratona de filmes com a atriz após indicação ao Globo de Ouro

A- A+

Para homenagear Fernanda Torres pela indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama pelo protagonismo em " Ainda estou aqui", o Canal Brasil exibe nesta terça-feira, a partir das 19h30, uma maratona de filmes com a atriz.

A programação inclui "Terra estrangeira" (1995) e "O primeiro dia" (1998), ambos de Daniela Thomas e Walter Salles — também diretor de "Ainda estou aqui" — e "Eu sei que vou te amar" (1986), de Arnaldo Jabor. Por este último, Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes em 1986, compartilhado com Barbara Sukowa, de "Rosa Luxemburgo".

São, ao todo, 11 longas e entrevistas de programas do canal.

Confira abaixo a programação completa

Tarja Preta: Fernanda Torres (2006)

Terça, dia 10/12, às 19h30

Episódio: Selton e Fernanda Torres

Sinopse: A irreverência de Fernanda Torres toma conta da conversa com Selton Mello. Descontraída, a atriz faz um retrospecto de sua consagrada carreira e revela episódios curiosos de bastidores de seus filmes.

Terra Estrangeira (1996)

Terça, dia 10/12, às 20h

Classificação: 16 anos

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas

Sinopse: Após a morte de sua mãe, um jovem brasileiro decide deixar seu país e viajar para a terra natal de sua mãe. Em uma terra estrangeira, ele encontra o amor e o perigo

O Primeiro Dia (1997)

Terça, dia 10/12, às 21h40

Classificação: 14 anos

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas

Sinopse: Em 31 de dezembro de 1999, o destino une um prisioneiro fugitivo e uma professora de classe média deprimida, à medida que o novo milênio se aproxima trazendo esperança para todos.

Eu Sei que Vou Te Amar (1986)

Terça, dia 10/12, às 22h55

Classificação: 14 anos

Direção: Arnaldo Jabor

Sinopse: Um jovem casal termina o namoro e três meses depois, os dois decidem se reencontrar para discutir a relação.

Casa de Areia (2005)

Quarta, dia 11/12, à 00h40

Classificação: 16 anos

Direção: Andrucha Waddington

Sinopse: O português Vasco (Ruy Guerra) leva a mulher grávida, Áurea (Fernanda Torres), e a mãe dela, Dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca de um sonho: viver nas terras prósperas, recentemente compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando, após uma longa e cansativa viagem junto a uma caravana, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por perto. Áurea quer retornar ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e constrói uma casa de madeira para que lá possam viver. Depois de serem abandonados pela caravana, Vasco morre e deixa Áurea e Dona Maria sozinhas no local. Ao partirem em busca de ajuda, elas encontram Massu (Seu Jorge), um homem que nunca deixou o local. Massu passa a ajudá-las, levando comida e sal para que Áurea e Dona Maria possam sobreviver na casa recém-construída.

Traição (1998)

Quarta, dia 11/12, às 2h35

Classificação: 18 anos

Direção: José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres

Sinopse: Três histórias onde a paixão, o ciúme e a vingança têm um aspecto comum: o pecado, que leva os protagonistas às últimas consequências.

Gêmeas (1999)

Quarta, dia 11/12, às 4h20

Classificação: 14 anos

Direção: Andrucha Waddington

Sinopse: A história é ambientada no início da década de 80 e se passa em um bairro de classe-média do Rio de Janeiro: as irmãs gêmeas idênticas Iara e Marilena (Fernanda Torres) vivem pregando peças nos homens, fazendo-se passar uma pela outra, para desespero de seu pai, Dr. Jorge (Francisco Cuoco). Marilena é bióloga. Iara, como sua mãe (Fernanda Montenegro), é costureira. Um dia Marilena conhece Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma autoescola, por quem se apaixona à primeira vista. O mesmo, entretanto, acontece com Iara, que decide seduzir o namorado da irmã sem que este (e esta) saiba. Tem início uma intensa rivalidade entre as irmãs, em busca do amor de Osmar, que irá trazer à história um desfecho surpreendente.

O Que É Isso companheiro? (1996)

Quarta, dia 11/12, às 5h30

Classificação: 16 anos

Direção: Bruno Barreto

Sinopse: O jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois se alistam num grupo guerrilheiro de esquerda e, em uma das ações, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Jogo de Cena (2007)

Quarta, dia 11/12, às 7h25

Classificação: 12 anos

Direção: Eduardo Coutinho

Sinopse: Após um anúncio de jornal, as mulheres comuns contam parte das suas histórias de vida ao diretor Eduardo Coutinho, que são depois recriadas pelas atrizes, esbatendo os limites entre verdade, ficção e performance.

Os Normais (2015)

Quarta, dia 11/12, às 9h15

Classificação: 14 anos

Direção: José Alvarenga Jr.

Sinopse: Baseado no seriado homônimo, o filme conta como Rui e Vani se conheceram. Eles estão prestes a se casar com parceiros diferentes quando conversam pela primeira vez, dando início a várias confusões.



Saneamento Básico (2007)

Quarta, dia 11/12, às 10h45

Classificação: 14 anos

Direção: Jorge Furtado

Sinopse: Moradores batalham para conseguir tratamento de esgoto na pequena vila onde vivem, e descobrem que não há verbas para solucionar o problema.

Inocência (1983)

Quarta, dia 11/12, às 12h40

Classificação: 14 anos

Direção: Walter Lima Jr.

Sinopse: No século 19, uma garota do interior é seduzida por um jovem médico que está tratando-a e também está hospedado em sua casa por alguns dias. Ela tenta esconder o romance proibido de seu pai, que desaprova o relacionamento.

Amigos, Sons e Palavras: Fernanda Torres

Quarta, dia 11/12, às 14h40

Episódio: Fernanda Torres - T01Ep02

Sinopse: “A mulher é ligada à preservação do afeto no ser humano. O mundo precisa se feminilizar”. Gilberto Gil recebe Fernanda Torres em bate-papo sobre a relação atual do mundo com as mulheres.

