A- A+

reality show Big Brother Chile: gêmeas trocam de lugar na casa do Big Brother Chile para confundir confinados Valentina passou um dia na casa do Big Brother chileno e depois trocou de lugar com María Catalina

A edição chilena do "Big Brother" escalou as influenciadoras e gêmeas idênticas Valentina e María Catalina Abello para confundir os participantes desta segunda edição, um misto de famosos e anônimos. Elas tem trocado de posições na casa, sem que os colegas percebam. Confira abaixo como tem sido.

GENIAL: O Gran Hermano Chile conta com gêmeas dentro da casa, mas os outros participantes acreditam se tratar de uma pessoa só

Elas trocam de lugar dentro do confessionário diariamente. Enquanto uma está na casa, a outra fica isolada no hotelpic.twitter.com/khVj7FNAWQ — Televisão Argentina (@tvargentina_) July 18, 2024

Quem começou no jogo foi Valentina, que começou desfrutando das comodidades e empolgação inicial. No fim do dia, ela entrou no confessionário e trocou de lugar com a irmã: saiu da casa e María Catalina entrou no jogo, depois que ambas trocaram de figurino.

Essa estratégia vai durar até o final do jogo — ou até a hora da eliminação de María.

Antes, uma deu dica para a outra.

“Eles estão sentados na mesa. Estão sentados Patricio, uma cigana e Waldo”, relatou a jogadora à irmã, que pediu para Valentina descrevesse cada um deles.

“E você se dá mal com alguém?”, perguntou María.

“Não, das mulheres só com Carlyn, com Camila, há duas Camilas, uma morena com tatuagens é do meu grupo… Mas com quem me tornei mais amiga é a Cami, tem olhos verdes. Eu disse que ela se parece com a Hailey Bieber, a mulher do Justin Bieber”.

Estratégia argentina

Esta não é a primeira vez que um Big Brother usa esse artifício para balançar o jogo. Na Argentina, em 2016, Antonella e Julieta Pozzi também apareceram no programa do mesmo jeito.

Veja também

TECNOLOGIA Scarlett Johansson diz que Sam Altman, da Open AI, daria um bom vilão da Marvel