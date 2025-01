Biquíni na neve: Entenda por que Virginia Fonseca e outras famosas aderiram à tendência

A- A+

A influenciadora Virginia Fonseca chocou a internet com uma foto em que aparece de biquíni na neve. Em sua mais recente postagem, ela aparece em um cenário gelado na Suíça, com um biquíni preto, gorro, e luvas. "Só Deus sabe o frio que eu estava sentindo aí.", escreveu na legenda, com emojis de risos. Em outra postagem, ela mostrou as filhas de biquíni em uma praia fria da Suíça.



Virginia não está sozinha. A tendência de cliques inusitados em paisagens geladas já conquistou outras celebridades nacionais e internacionais. Além de ser visualmente impactante, as postagens mostram ousadia e tentam sair do lugar comum.

Gkay

Enquanto o inverno rigoroso cobria Aspen, nos Estados Unidos, Gkay decidiu desafiar as baixas temperaturas e posou de biquíni em um cenário nevado. A foto surpreendeu seus seguidores e se tornou um dos assuntos mais comentados na época. Conhecida por seu estilo excêntrico, Gkay apostou no contraste entre o frio extremo e o look de verão para causar impacto.

Luciana Gimenez

Também nesta semana, a apresentadora Luciana Gimenez aderiu à moda. Em uma postagem, ela apareceu de biquíni vermelho, complementado por um casaco branco enquanto posava no gelo de Aspen. A publicação rendeu elogios de fãs e celebridades, como a atriz Julia Gomes, que comentou: "Gataaaa", acompanhado de emojis de fogo e coração.

Anitta

A cantora Anitta, que sempre aposta em looks icônicos, também já se rendeu à tendência. Durante uma viagem, a artista publicou uma foto usando um biquíni acompanhado de botas da Hello Kitty na neve. O clique foi amplamente elogiado e reforçou seu título de fashionista ousada, sempre pronta para ditar tendências.

Khloe Kardashian

A tendência também atravessou fronteiras. Em janeiro de 2024, Khloe Kardashian compartilhou uma foto durante uma viagem em família a Aspen, vestindo um biquíni Gucci e um casaco de pele sintética. O glamour e a ousadia da integrante do clã Kardashian conquistaram seguidores, que elogiaram sua habilidade de unir estilo e elegância, mesmo nas temperaturas mais baixas.



Malu Borges

A influenciadora Malu Borges também chamou a atenção ao publicar um vídeo no TikTok posando de biquíni na neve. O contraste da roupa com o cenário gelado conquistou seus seguidores, gerando milhares de curtidas e comentários.

