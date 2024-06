Blogueirinha estreia nova temporada de programa com Boca Rosa e bancada igual à de Marília Gabriela

A- A+

Blogueirinha, personagem criada pelo ator Bruno Matos, comandou a nova temporada do "De frente com Blogueirinha" na noite da última segunda-feira (17) com uma grande novidade: uma bancada igual à de Marília Gabriela no programa do SBT. Feita em vidro num formato piramidal, foi mais uma homenagem à jornalista, que esteve no "De frente com Gabi" de 1998 a 2015.

"Acho aquela mesa linda, sempre foi meu sonho" disse Bruno, ao Globo.

E a primeira convidada a estrear a bancada foi a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, cuja marca de maquiagem é uma das patrocinadoras do programa, que vai ao ar toda segunda-feira, às 20h, no YouTube.

Confira, abaixo, os melhores momentos da estreia.

Marca ruim

A dona da marca Boca Rosa teve que responder a pergunta: "uma marca ruim". Depois de pensar, a resposta foi: "Havan", fazendo referência às lojas Havan, do empresário Luciano Hang.

Rafa Kalimann

A apresentadora perguntou se a ex-BBB 20 tem assistido a colega de confinamento Rafa Kalimann na novela "Família é tudo".

"Pior que não. Por que você está rindo? Eu adoro ela, tá?! No 'Big Brother' a gente não se amava não, mas agora a gente se gosta e acho ela muito legal. Falaram que ela está indo muito bem".

"Quem te falou isso?", perguntou Blogueirinha, fazendo alusão às críticas que a novata vem recebendo.

blogueirinha: “boca rosa, você vê as novelas da rafa kalimann?”



boca rosa: “pior que não, sabia? mas falaram que ela tava muito bem”



blogueirinha: “quem te disse isso?” KKKKKKKKKKKKK #defrentecomblogueirinha pic.twitter.com/wfEx3pUqR3 — matheus (@whomath) June 18, 2024

Relacionamento

Bianca revelou, durante o papo, um "segredo" dela e da Blogueirinha.

A Boca Rosa tirando a Blogueirinha do armário e expondo que ela é sapatão. ️



“Seu público sabe que você é sapatão e a gente já se pegou em uma balada?”



pic.twitter.com/hZIQL7pzda — poponze (@poponze) June 17, 2024

"O seu público sabe que você é sapatão? E que você tem uma paixão por mim de muitos anos? E que a gente se beijou numa balada? Há muito tempo você me dá mole", disse Bianca Andrade, arrancando risos da apresentadora.

